SON DAKİKA: Müge Anlı canlı yayınında ortaya çıktı! Onlarca kişiyi dolandırdı ve 3 milyon TL'lik vurgun yaptı!

Gelen son dakika haberine göre Atv ekranlarında yayınlanmakta olan Müge Anlı programı canlı yayınında tüm Türkiye'yi şoke eden bir dolandırıcılık çözülmeye çalışıyor. Dün yayına katılan Adile Yeşilgöz ve babası Mehmet Bey'in yaşadıklarını anlatması üzerine yayına onlarca kişi katılarak aynı kişi tarafından mağdur edildiklerini öne sürmüşlerdi. Dolandırıcı olduğu söylenen kişinin ise insanlara büyü yaparak bidon dolusu altın vereceğine inandırması akıllara hemen Palu ailesi vakasını getirirken iddiaya göre İhsan Çapar isimli dolandırıcının define ve daha farklı birçok vaat ile onlarca kişiden milyonlarca liralık vurgun yaptığı da ortaya çıkmış oldu. Bugün canlı yayına ise İhsan Çapar tarafından dolandırıldığını söyleyen beş kişi daha katıldı ve başlarından geçen olayları anlattı. İşte Canlı yayında yaşanan ve tüm Türkiye'nin konuştuğu Müge Anlı programından gelen son dakika haberinin tüm detayları…

MÜGE ANLI CANLI YAYINDA BİR PALU AİLESİ VAKASI DAHA! BÜYÜ YAPARAK BOŞ BİDONLARI ALTINLA DOLDURDUĞUNU İDDİA ETTİ!

Müge Anlı 5 Şubat yani bugün yayınlanan bölümünde dün ekranlara gelen dolandırıcılık vakası ile ilgili yeni iddialar ortaya atıldı. İzleyicilerin şaşkına döndüğü olayın tüm detaylarına haberimizin devamından erişebilirsiniz…