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Son dakika haberi: Ünlü uzmanından flaş açıklama! "O ilde 7 şiddetinde deprem olabilir"

Ülkemizin Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu aktif fayları üzerinde bulunması ve deprem kuşağında yer alması nedeniyle çoğu zaman büyük, orta ve küçük şiddetlerde sarsıntılara maruz kalıyoruz. İstanbul, Balıkesir, Denizli, Yalova ve son olarak da Elazığ, Malatya ve ’da meydana gelen depremlerin ardından konuyla ilgili çalışmalar yapan uzman isimlerden son dakika açıklamaları da gelmeye devam ediyor. En son Manisa Akhisar’da meydana gelen 4.8 şiddetindeki deprem sonrası Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. ’den o ilimiz ile ilgili korkutan bir açıklama geldi. Peş peşe meydana gelen sarsıntılarla ilgili önemli noktalara değinen Prof.Dr. Sözbilir açıklamalarında o fay hatlarıyla da ilgili detaylara yer verdi. İşte son dakika haberine ilişkin tüm bilgiler…

Giriş Tarihi: 6.2.2020 18:53 Güncelleme Tarihi: 6.2.2020 18:55 ABONE OL
Son dakika haberi: Ünlü deprem uzmanından flaş açıklama! O ilde 7 şiddetinde deprem olabilir

Türkiye'de son günlerde meydana gelen şiddetli depremlere ilişkin ünlü uzmanlarından son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Aktif fay hatlarının uzanış doğrultusunda bulunan ve deprem kuşağı içinde bulunan ülkemizde çoğu zaman büyük, orta ve küçük şiddetlerde sarsıntılar meydana gelmekte ve bazılarında yıkımlar meydana gelerek can ve mal kaybına sebep olmaktadır. İstanbul, Denizli, Balıkesir, Yalova ve son olarak da Elazığ, Malatya ve 'da meydana gelen şiddetli depremlerin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. 'den o ilimizle ilgili korkutan bir açıklama geldi. İşte Prof. Dr. Hasan Sözbilir'in yaptığı önemli son dakika açıklamalarından bazı satırbaşlar…

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Son dakika haberi: Ünlü deprem uzmanından flaş açıklama! "O ilde 7 şiddetinde deprem olabilir"
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