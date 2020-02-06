Son dakika haberi: Ünlü deprem uzmanından flaş açıklama! "O ilde 7 şiddetinde deprem olabilir"

Türkiye'de son günlerde meydana gelen şiddetli depremlere ilişkin ünlü deprem uzmanlarından son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Aktif fay hatlarının uzanış doğrultusunda bulunan ve deprem kuşağı içinde bulunan ülkemizde çoğu zaman büyük, orta ve küçük şiddetlerde sarsıntılar meydana gelmekte ve bazılarında yıkımlar meydana gelerek can ve mal kaybına sebep olmaktadır. İstanbul, Denizli, Balıkesir, Yalova ve son olarak da Elazığ, Malatya ve Manisa'da meydana gelen şiddetli depremlerin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den o ilimizle ilgili korkutan bir açıklama geldi. İşte Prof. Dr. Hasan Sözbilir'in yaptığı önemli son dakika açıklamalarından bazı satırbaşlar…