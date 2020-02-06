Son dakika: İzmir'deki kan donduran cinayette flaş gelişme! Suriyeli hamile kadın ve çocuğunun katili bakın kim çıktı!

İzmİr Menemen'de işlenen vahşi cinayetin ardından bütün şüpheler gözaltındaki Ş.E. üzerinde yoğunlaştı. Dosyadaki tespitlere göre, Suriyeli bir komşusu 9 yaşındaki çocuğuyla, 5 aylık hamile Manar Alahmed'e (35) emanet gönderdi. Eve gelen çocuk, kanlar içindeki anne ve çocuğunu gördü. Bunun üzerine geri dönerek annesine haber verdi. Olay yerine gelen kadın, Alahmed ailesinin komşusu Ş.E.'yi evin önünde gördü ve durumu anlattı. Beraber içeri girdiler ve ölü haldeki anne ve çocuğunu gördüler. Polise ihbarı da Ş.E. yaptı.

CİNAYET ALETİ BIÇAK BULUNAMADI

Anne ile oğulun cenazeleri önceki gün toprağa verildi. Cinayetin işlendiği sırada evde olan 2 yaşındaki Delal ise bir akrabasının yanında kalıyor.

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre; olay yerine gelen polis ekipleri Ş.E.'nin hareketlerinden şüphelendi. Yüzündeki boğuşma izi ve olay saatinde nerede bulunduğuna ilişkin çelişkili ifadeler vermesi üzerine gözaltına alındı. Ardından Ş.E.'nin babası ve kardeşi de gözaltına alındı. Zanlılar için toplam üç günlük gözaltı süresi verildi. Olay yerinde yapılan incelemede göğsünden 2 kere bıçaklanarak öldürülen kadının ve oğlunun yanında plastik kelepçeler bulundu. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede herhangi bir cinsel saldırı bulgusuna rastlanmadı. Gözaltındaki zanlının telefonu da incelemeye alındı. Maktul kadının telefonu ve cinayette kullanılan bıçak ise bulunamadı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nin özel ekibi cinayeti soruşturuyor.

ACILI BABA: CANIM YANDI

Eşini ve çocuğunu kaybeden baba Halil Alahmed ile taziye evinde görüştük. Suriye'nin Humus kentinden 3 yıl önce Türkiye'ye gelen Halil, savaştan kaçmıştı. Bitkin ve halsizdi. Türkçesi çok iyi olmadığı için ifadesini tercüman aracılığıyla vermiş. Bizimle de tercüman vasıtasıyla konuştu. Anlatmak da zorlanıyordu. 'Hiç düşmanımız yoktu' diyerek başladı sözlerine… Şöyle devam etti: "Çalışırken eşimin arkadaşı aradı. Çocuğumun hastalandığını, hastaneye gittiğini söylediler. Hastaneye gittim, aradım, çocuğum yok, eşim de yok hastanede. Sonra eve döndüm. Baktım her yer polis arabası. Öğrendim ki ölmüşler. Çok canım yandı. Sabah çocuklarım ve eşimle kahvaltı yapıp çıktım. Eve döndüğümde ailem yok olmuştu. Geriye sadece Delal kalmış. Kimseyle düşmanlığımız yoktu. Kimseden bir tehdit almadık, kavga da etmemiştik. Mahalledeki insanlar bizi severdi. Cenazeyi toprağa verirken bizimleydiler. Şimdi de yanımızdalar. Hepsinden Allah razı olsun. Devletin en kısa zamanda katilleri bulmasını bekliyoruz. Bizim canımızı yakan katil yakalanmazsa başkalarının da canını yakar."

'KATİLLER CEZASINI ÇEKSİN'

Öldürülen Manar'ın kardeşi Ali Ahmet de bir an önce olayın aydınlatılmasını bekliyor. 'Devlete güveniyoruz, çok üzgün ve acılıyız. Katiller bulunsun ve cezasını çeksin' diyor. Mahalleli ise aile ile dayanışma halinde. Esnaf Cüneyt Yavuz, "Biz kimseyi ayırmıyoruz. İnsana karşı işlenmiş bir suç hepimize karşı işlenmiş sayılır. Çünkü bugün ona yapan yarın bize yapar. Suçlu suçludur. Onlara moral olsun diye buradayız. Hep de destek vereceğiz" diyerek acılı aileye moral vermeye çalışıyor.