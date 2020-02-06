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Son dakika: 'den ilkokul öğrencisi 'ın ölümüyle ilgili idari soruşturmada karar verildi

'ın ölümüyle ilgili görülen davada son dakika gelişmesi yaşandı. Görevden uzaklaştırılan okul müdürü, ilgili müdür yardımcıları ve öğretmenlerin, okul yöneticiliği görevlerinin üzerlerinden alınması, 1 yıl süreyle kademe ilerleme, aylıktan kesme cezası verilerek görev yerlerinin değiştirilmesi kararlaştırıldı

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 6.2.2020 17:00 Güncelleme Tarihi: 6.2.2020 17:03 ABONE OL
Son dakika: MEB'den ilkokul öğrencisi Mert Yağız'ın ölümüyle ilgili idari soruşturmada karar verildi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın yaşamını yitirdiği olay sonrası başlatılan idari soruşturmayla görevden uzaklaştırılan okul müdürü, müdür yardımcısı ve öğretmenler hakkında, yöneticilik görevlerinin üzerlerinden alınması, 1 yıl süreyle kademe ilerleme, aylıktan kesme cezası uygulanarak görev yerlerinin değiştirilmesi kararı verdi.

Alınan bilgiye göre, 10 Aralık 2019'da Keçiören Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulunda yaşanan olay sonrasında Bakanlıkça başlatılan idari soruşturma tamamlandı.

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VERİLEN CEZALAR

Soruşturma neticesinde, olay sonrası görevden uzaklaştırılan okul müdürü, ilgili müdür yardımcısı ve öğretmenler hakkında, okul yöneticiliği görevlerine son verilmesi, 1 yıl süreyle kademe ilerleme, aylıktan kesme cezası verilerek görev yerlerinin değiştirilmesi kararı alındı. Ayrıca Bakanlık tarafından konuyla ilgili adli sürecin büyük hassasiyetle yakından takip edildiği bildirildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

7 yaşındaki Mert Yağız Köksal, dün sabah okulda çikolata yerken nefes alamayarak fenalaşmış, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti. Öğrencinin cenazesi otopsi için Keçiören Adli Tıp Kurumuna götürülmüştü.

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