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Son dakika haberi: 'ya bir darbe daha! 'te 2 terörist teslim oldu...

 Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, "/ terör örgütü mensuplarının teslim olmalarını sağlamak" için yapılan çalışmalar kapsamında, 2014-2015 yıllarından bu yana kırsal alanda silahlı faaliyet yürüttüğü belirlenen iki PKK'lı terörist teslim oldu.

Giriş Tarihi: 6.2.2020 19:31 Güncelleme Tarihi: 6.2.2020 19:31 ABONE OL
Son dakika haberi: PKK'ya bir darbe daha! Siirt'te 2 terörist teslim oldu...

Siirt'te 2 PKK'lı kadın terörist, polis ekiplerinin yürüttüğü ikna çalışması sonucu güvenlik güçlerine teslim oldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce, "PKK/KCK terör örgütü mensuplarının teslim olmalarını sağlamak" için yapılan çalışmalar kapsamında, 2014-2015 yıllarından bu yana kırsal alanda silahlı faaliyet yürüttüğü bilgisi bulunan 2 kadın örgüt mensubunun teslim olması sağlandı.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gerekli adli işlemlere başlanırken, teslim olan 2 kişi aileleriyle de buluşturuldu.

İl Emniyet Müdürlüğünün terör örgütü mensuplarının teslim olmaları ve kendilerini bekleyen ailelerine kavuşmaları için ikna çalışmalarının kararlılıkla süreceği kaydedildi.

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Son dakika haberi: PKK'ya bir darbe daha! Siirt'te 2 terörist teslim oldu...
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