Stepnede yılan buldular

BUGÜN NELER OLDU

Yolcu otobüsünde sahibi tarafından kutu içinde teslim edildiği bagajdan stepne bölümüne kaçan piton, sürücü ve muavin tarafından bulundu. Piton, sahibine teslim edildi. İstanbul'dan Düzce'ye giden yolcu, evinde beslediği bitonu, kutu içinde, seyahat edeceği otobüsün bagajına verdi. Ancak bagajda, kutudan çıkan biton, otobüsün stepne bölümüne girdi. Bu durumdan habersiz Düzce Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde inen yolcu, teslim aldığı kutuda yılanın olmadığını fark etti. Hemen geri döndü. Oto yıkamacıya doğru yola çıkan otobüsün sürücüsü Cafer Çalık ile muavin Melih Güvenç'e pitonun olmadığını söyledi. Piton, otobüsün stepne bölümünde bulunarak, sahibine verildi. Muavin Melih Güvenç, yolcunun hayvanının kayıp olduğunu söylemesi üzerine kedi ya da köpek gibi evcil bir hayvan aradıklarını, aradıklarının yılan oluğunu öğrenince de korkuya kapıldıklarını ifade etti. Adını açıklamayan yolcu, "Yılanımı bulan Cafer kaptanımıza teşekkür ederim" dedi.