Süper Loto çekilişi saat kaçta gerçekleştirilecek? MPİ ile Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı 6 Şubat

Şans oyunları arasında en çok tercih edilenlerden bir tanesi olan Süper Loto'nun bu akşam yapılacak olan çekilişi için geri sayım devam ediyor. Yüz binlerce vatandaş heyecanlı bekleyişine devam ederken, geçtiğimiz hafta büyük ikramiyenin bilinmemesi heyecanı daha da arttırıyor. Peki, Süper Loto sonuçları bu akşam saat kaçta açıklanacak? Haberimizin içerisinden MPİ ile 6 Şubat Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranına ulaşabilir, sonuçlar açıklandıktan hemen sonra bilet sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz…

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA GERÇEKLEŞTİRİLECEK? MPİ MİLLİ PİYANGO SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Süper Loto çekilişi, 6 Şubat 2020 Perşembe günü Ankara'da Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilip açıklanacak. Sonuçlar belli olur olmaz aşağıdaki ekrandan bilet sorgulama işleminizi hızlı ve kolay bir şekilde yapabilirsiniz.

SÜPER LOTO HAKKINDA

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.