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çekilişi saat kaçta gerçekleştirilecek? MPİ ile Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı 6 Şubat

İdaresi tarafından her Perşembe günü çekilişi gerçekleştirilen için geri sayım devam ediyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz hafta Süper Loto’nun 641. hafta çekilişi gerçekleştirilmiş ve 6 bilen olmadığı için devir etmişti. Hal böyle olunca bugün yapılacak çekilişe olan rağbet de bayağı artmıştı. Peki, Süper Loto sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak? MPİ ile 6 Şubat Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı sonuçlar açıklandıktan hemen sonra burada olacak!

Giriş Tarihi: 6.2.2020 10:16 ABONE OL
Süper Loto çekilişi saat kaçta gerçekleştirilecek? MPİ ile Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı 6 Şubat

Şans oyunları arasında en çok tercih edilenlerden bir tanesi olan Süper Loto'nun bu akşam yapılacak olan çekilişi için geri sayım devam ediyor. Yüz binlerce vatandaş heyecanlı bekleyişine devam ederken, geçtiğimiz hafta büyük ikramiyenin bilinmemesi heyecanı daha da arttırıyor. Peki, Süper Loto sonuçları bu akşam saat kaçta açıklanacak? Haberimizin içerisinden MPİ ile 6 Şubat Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranına ulaşabilir, sonuçlar açıklandıktan hemen sonra bilet sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz…

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA GERÇEKLEŞTİRİLECEK? MPİ MİLLİ PİYANGO SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Süper Loto çekilişi, 6 Şubat 2020 Perşembe günü Ankara'da Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilip açıklanacak. Sonuçlar belli olur olmaz aşağıdaki ekrandan bilet sorgulama işleminizi hızlı ve kolay bir şekilde yapabilirsiniz.

SÜPER LOTO HAKKINDA

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

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Süper Loto çekilişi saat kaçta gerçekleştirilecek? MPİ ile Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı 6 Şubat
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