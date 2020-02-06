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sonuçları için heyecan dorukta! MPİ ile bilet sorgula!

Şans oyunu sevenler için kaçınılmaz bir fırsat olan çekiliş sonuçları Perşembe günleri açıklanıyor. Bugün gerçekleştirilecek çekiliş noter huzurunda gerçekleştirilecek olup kazandıran numaralar ise merak ediliyor. Geçen hafta 641.haftanın çekilişi gerçekleştirilmiş ve 6 bilen çıkmadığı için devretmişti. İdaresi tarafından açıklanacak olan çekiliş sonuçları için heyecan dorukta. Buna göre; haberimizin devamından 6 Şubat Perşembe MPİ ile Süper Loto çekiliş sonuçlarına ulaşabilirsiniz. MPİ ile hızlı bilet sorgula!

Giriş Tarihi: 6.2.2020 19:31 Güncelleme Tarihi: 6.2.2020 19:31 ABONE OL
Süper Loto sonuçları için heyecan dorukta! MPİ ile Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları bilet sorgula!

642.haftanın çekilişinin gerçekleşeceği sonuçları merakla bekleniyor. Saat 21:15'te yapılacak olan çekilişte hangi numaraların kazandıracağı merak konusu iken geçtiğimiz hafta 6 bilen çıkmayınca devretmişti. Şans oyunu sevenlerin en çok tercih ettiği Süper Loto çekiliş sonuçlarına haberimizin içinden ulaşabilirsiniz. 6 Şubat Perşembe hızlı sorgula!

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 6 ŞUBAT 2020 PERŞEMBE

şans oyunu sevenler tarafından merakla bekleniyor. Noter huzurunda Ankara'da gerçekleştirilecek olan çekiliş Milli Piyango İdaresi tarafından yapılacak. Buna göre; haberimizin içeriğinden Süper Loto sonuçları bilet sorgulama işlemi yapabilirsiniz.

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Süper Loto sonuçları için heyecan dorukta! MPİ ile Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları bilet sorgula!
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