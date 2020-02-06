Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Tüm yolcular termal kameradan geçecek

Tüm yolcular termal kameradan geçecek

Giriş Tarihi: 6.2.2020 ABONE OL
Tüm yolcular termal kameradan geçecek
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilkent Yerleşkesi'nde düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Koca, şunları söyledi: "Yarından (bugün) itibaren bütün uluslararası uçuşlarda gelen yolculara yönelik termal kamera uygulamasına geçme kararı verdiğimizi ifade etmek istiyorum.(Koronavirüs) 15 yaş altında genelde görülmediğinden okullarda tedirgin edecek yaklaşım içinde olunmamalı. Ülkemizde yeterli maskenin mevcut olduğunu, üretimi için de yeterli kapasitenin bulunduğunu söylemek istiyorum. Maske fiyatlarındaki artış için vatandaşlarımıza, Tüketici Hakem Heyetlerine başvurmalarını öneriyoruz." AA
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Tüm yolcular termal kameradan geçecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN