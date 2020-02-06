Tüm yolcular termal kameradan geçecek

BUGÜN NELER OLDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilkent Yerleşkesi'nde düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Koca, şunları söyledi: "Yarından (bugün) itibaren bütün uluslararası uçuşlarda gelen yolculara yönelik termal kamera uygulamasına geçme kararı verdiğimizi ifade etmek istiyorum.(Koronavirüs) 15 yaş altında genelde görülmediğinden okullarda tedirgin edecek yaklaşım içinde olunmamalı. Ülkemizde yeterli maskenin mevcut olduğunu, üretimi için de yeterli kapasitenin bulunduğunu söylemek istiyorum. Maske fiyatlarındaki artış için vatandaşlarımıza, Tüketici Hakem Heyetlerine başvurmalarını öneriyoruz." AA