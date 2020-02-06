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Son dakika: Sabiha Gökçen'deki uçak kazasıyla ilgili flaş gelişme!

’nda meydana gelen uçak kazasıyla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. 3 yolcunun hayatını kaybettiği, 179 kişinin yaralandığı uçak kazasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında, 2 pilotun kan örneklerinin alınacağı ve cep telefonlarına incelenmek üzere el konulacağı öğrenildi. Kazayla ilgili gelişmeler gelmeye devam ediyor.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 6.2.2020 13:10 Güncelleme Tarihi: 6.2.2020 13:41 ABONE OL
Son dakika: Sabiha Gökçen'deki uçak kazasıyla ilgili flaş gelişme!

Son dakika haberi... İzmir- İstanbul seferini yapan PC2193 sefer sayılı TC IZK kuyruk tescili Boeing B737 800 tipi, Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağı, dün 17.05'te İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan kalktı. Saat 18.19'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapan uçak, pist dışına çıkarak 3 parçaya bölündü. Yaşanan kazada, Songül Bozkurt, Alev Gençoğlu ve Zehra Bilgi Koçar adlı yolcular hayatlarını kaybetti.

Son dakika! İşte Sabiha Gökçen'de kaza yapan Pegasus uçağının yeni görüntüleri! | Video


PİLOTLARIN KAN ÖRNEKLERİ ALINACAK, CEP TELEFONLARI İNCELENECEK

Uçak kazasının ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Başsavcılık, soruşturma kapsamında uçağın Kaptan Pilotu Mahmut A. ve Güney Kore uyruklu Yardımcı Pilot Ferdinant P.'den, alkol ya da uyuşturucu madde olup olmadığının tespiti için kan örneği alınmasını istedi. Kan örneklerinin mahkemeden moleküler ve genetik inceleme izni alındıktan sonra da Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesi yönünde karar aldı. Savcılık ayrıca 2 pilotun cep telefonlarına mahkeme kararıyla el konulmasını talep etti.



GÜVENLİK KAMERALARI DA İNCELENECEK

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kazanın yaşandığı pisti gören güvenlik kamera görüntüleri ile kule ve pilotlar arasındaki konuşma dökümlerinin de soruşturma dosyasına konulmasını istedi.

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