Uçak pistten çıktı: 3 ölü 179 yaralı

İzmir-İstanbul seferini yapan özel bir havayoluna ait yolcu uçağı pistten çıktı. Büyük facianın eşiğinden dönülen kazada 3 kişi hayatını kaybederken 179 yolcu da yaralandı. Pegasus Havayolları'na ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı dün 17.23'te İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan kalkış yaptı. Uçak saat 18.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı. İçinde 175 yolcu, 2 bebek, 6 mürettebat olmak üzere toplam 183 kişi bulunan uçak sert inişin ardından pistte tutunamadı. Pist sonundan 35-40 metrelik yükseklikten toprak zemine çakılan ve üç parçaya bölünen uçağın ön kısmı ters döndü. Kazanın ardından bir motorunda yangın çıkan uçaktaki yolcuların büyük bir bölümü kendi imkanları ile çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın söndürülürken, sıkışan yolcular tahliye edildi. Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlara kapatıldı. 37 uçak istanbul Havalimanı'na yönlendirildi.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, olay sonrası tüm uçakların İstanbul Havalimanı'na yönlendirildiğini bildirdi. Kazayla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise hastanelere 179 yolcunun sevk edildiğini ve 3 kişinin de hayatını kaybettiğini söyledi.Bu arada, kule ile kaza yapan uçağın pilotları arasında geçen görüşme de kayıtlara yansıdı. Görüşmede kulenin, pilotları rüzgar konusunda uyardığı ortaya çıktı. Kulenin pistten çıkan uçağın pilotuna: "87R merhabalar, sizden önce inen trafiğimiz kuvvetli kuyruk rüzgârı (tail-wind) rapor etti. Sizden önceki trafik pas geçti" uyarısında bulunduğu belirlendi.

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