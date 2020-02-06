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Ustasından triger kayışıyla dayak yedi, ' olan inancım kalmadı' dedi

Konya'da, oto tamir ustası Fatih S. (33) tarafından iş yerindeki malzemeyi kırdığı gerekçesiyle triger kayışıyla dövülen M.A. (16), olay nedeniyle psikolojik tedavi görüyor. Fatih S.'nin ilk mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına halen inanamadığını söyleyen M.A., "İşkence gören benim ancak o tahliye oldu. Dışarıda olmaması lazım. Oraya başka bir çırak girerse ona da aynısını yapacağından korkuyorum. Psikolojik tedavi devam ediyor. Benim güvenim ve inancım kalmadı" dedi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 6.2.2020 10:05 Güncelleme Tarihi: 6.2.2020 10:31 ABONE OL
Ustasından triger kayışıyla dayak yedi, 'İnsanlara olan inancım kalmadı' dedi

Açık öğretim lisesi öğrencisi M.A., bir yakınlarının tavsiyesi üzerine geçen yıl Temmuz ayında Karatay Motorlu Sanayi Sitesi'nde oto tamir ustası Fatih S.'nin iş yerinde çırak olarak işe başladı. M.A., 7 Temmuz günü iddiaya göre tamir aletlerinden birini yere düşürdü. Fatih S. de 'Malzemeleri düşürüp konsantrasyonumu bozuyorsun, beni sinir ediyorsun' diyerek, triger kayışıyla M.A.'yı dövdü. Aldığı darbeler ile bacakları ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan M.A., iş çıkışı kuzeninin yardımıyla eve gitti. Durumu fark eden aile Özalkent Polis Merkezi'ne giderek, şikayetçi oldu. Fatih S. gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyerek, çırağın kendisine iftira attığını ileri süren Fatih S., Cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.

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Ustasından triger kayışıyla dayak yedi, 'İnsanlara olan inancım kalmadı' dedi
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