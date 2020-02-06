Van Bahçesaray çığ faciasında son dakika: Çığ faciasında son durum ne? Acı bilanço artıyor

Geçtiğimiz gün Van Bahçesaray yolunda bir minibüsün üstüne çığ düşmüş ve bunun sonucunda 5 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. 8 kişinin de yaralı olarak bulunduğu çığ felaketinde karlar altında kalan 2 kişiyi bulmak için arama kurtarma çalışmaları tekrardan bölgeye gitmişti. Arama kurtarma ekiplerinin üstünde ikinci bir çığ düşmesi sonucunda 33 kişi hayatını kaybetmişti. Son olarak bugün de facia bölgesinden 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yaşanan bu çığ felaketi nedeniyle 41 vatandaşımız hayatını kaybetti. Peki, Van Bahçesaray çığ faciasında son durum nedir? İşte ayrıntılar…

Öte yandan felaket bölgesinde üçüncü çığ riskine karşı, patlama ile suni çığ oluşturulacağı belirtildi.