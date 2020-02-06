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Van Bahçesaray çığ faciasında : Çığ faciasında son durum ne? Acı bilanço artıyor

Van’ın Bahçesaray ilçesinde geçtiğimiz gün bir minibüsün üstüne çığ düşmüş ve bunun sonucunda 5 kişi yaşamını yitirmişti. Kayıp olan 2 kişiyi bulmak için giden arama kurtarma ekiplerinin de üzerine çığ düşmesiyle birlikte 33 kişi daha hayatını kaybetti. Son olarak gelen bilgilere göre 3 kişinin daha hayatını kaybettiği ve hayatını kaybedenlerin sayısının 41’e çıktığı belirtildi. Peş peşe yaşanan bu facialar çığ felaketi ile ilgili son durumun ve gelişmelerinin araştırmasına neden oluyor. Öte yandan bu felaket bölgesinde üçüncü çığ riskine karşı, patlama ile suni çığ oluşturulacağı belirtildi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 7.2.2020 06:58 ABONE OL
Van Bahçesaray çığ faciasında son dakika: Çığ faciasında son durum ne? Acı bilanço artıyor

Geçtiğimiz gün Van Bahçesaray yolunda bir minibüsün üstüne çığ düşmüş ve bunun sonucunda 5 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. 8 kişinin de yaralı olarak bulunduğu çığ felaketinde karlar altında kalan 2 kişiyi bulmak için arama kurtarma çalışmaları tekrardan bölgeye gitmişti. Arama kurtarma ekiplerinin üstünde ikinci bir çığ düşmesi sonucunda 33 kişi hayatını kaybetmişti. Son olarak bugün de facia bölgesinden 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yaşanan bu çığ felaketi nedeniyle 41 vatandaşımız hayatını kaybetti. Peki, Van Bahçesaray çığ faciasında son durum nedir? İşte ayrıntılar…

Öte yandan felaket bölgesinde üçüncü çığ riskine karşı, patlama ile suni çığ oluşturulacağı belirtildi.

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Van Bahçesaray çığ faciasında son dakika: Çığ faciasında son durum ne? Acı bilanço artıyor
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