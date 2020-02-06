Van Bahçesaray nerede, nereye yakın? Çığ felaketinin yaşandığı Van Bahçesaray’ın rakımı kaç?

Van Bahçesaray nerede, nereye yakın? Van'daki çığ felaketinden acı haberler gelmeye devam ediyor. Dün akşam çığ faciasından bazı kurtarma ekibi görevlileri ve bölgeye desteğe giderken arama kurtarma çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiği belirtildi. On binlerce vatandaş çığın düştüğü Bahçesaray ilçesinin nerede ve nereye yakın olduğunu merak ediyor. 16.000 nüfuslu ilçede sabah saatlerinde jandarma ve AFAD tarafından arama kurtarma çalışmaları yeniden başlatıldı. Peki Çığ felaketinin yaşandığı Van Bahçesaray nerede, nereye yakın? Van Bahçesaray'ın rakımı kaç?

BAHÇESARAY NEREDE, NEREYE BAĞLIDIR? BAHÇESARAY HANGİ İLİN İLÇESİDİR?

Bahçesaray, Türkiye'nin Doğu Anadolu bölgesinde bulunan Van ilinin yaklaşık 16.000 nüfuslu bir ilçesidir. Bahçesaray ilçesi, Van'ın ilçelerinden doğusunda Çatak, kuzeyinde Gevaş ilçeleriyle birlikte batısında Bitlis'in Hizan ve güneyinde de Siirt'in Pervari ilçeleriyle de komşudur. Bahçesaray, Van iline 108 km uzaklıktadır. Bahçesaray, Bingöl iline 300 km uzaklıktadır. Bahçesaray, Mardin iline 377 km uzaklıktadır. Bahçesaray rakımı: 1,870 m

BAHÇESARAY HAKKINDA

19. yüzyılda Kırım Bahçesaray'dan gelem Kırım Tatar Göçmenlerine itafen bu adı almıştır.

1962'ye kadar Siirt'in Pervari ilçesinin bucağıyken, daha sonraları Van'ın Gevaş ilçesine bağlanmıştır. 1987'de ilçe olmuştur. Eski adı Müküs'tür. 1915 öncesi çoğunluklu bir Ermeni nüfus vardı. 1915'teki Ermeni Tehciri'nin ardında Ermeniler ilçeyi terkettiler. İlçede eski kiliseler vardır.