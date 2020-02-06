Van Bahçesaray Yolu son dakika haberi: Van’da çığ felaketinde son durum! Bakan Koca acı tabloyu açıkladı

Van'ın Bahçesaray yolunda yaşanan çığ faciasının ardından son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Hatırlanacağı üzere önceki gün Van'da bir minibüsün üstüne çığ düşmüş ve 5 kişi hayatını kaybetmişti. Kazada kayıp olan 2 kişiyi bulmak için giden arama kurtarma ekiplerinin üstünde bir kez daha çığ düşmesi ile birlikte 33 kişi hayatını kaybetti. Peş peşe yaşanan bu facianın ardından vatandaşlar çığ felaketi ile ilgili son durumu merak ediyor, son dakika gelişmelerini takip ediyorlar. Toplamda 38 vatandaşımız hayatını kaybederken, 75 kişi ise yaralandı. Öte yandan felaket bölgesinde üçüncü çığ riskine karşı, patlama ile suni çığ oluşturulacağı belirtildi.