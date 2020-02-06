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Yolu haberi: Van’da çığ felaketinde son durum! Bakan Koca acı tabloyu açıkladı

yolunda önceki gün bir minibüsün üstüne çığ düşmüş ve 5 kişi hayatını kaybetmişti. Kayıp olan 2 kişiyi bulmak için giden arama kurtarma ekiplerinin de üzerine çığ düşmesiyle 33 kişi daha aynı yerde hayatını kaybetti. Peş peşe yaşanan iki facianın ardından vatandaşlar çığ felaketi ile ilgili son durumu ve gelişmelerini merak ediyor, konuyla ilgili araştırmalar gerçekleştiriyorlar. Toplamda 38 kişinin hayatını kaybettiği ve 75 kişinin yaralandığı bu felaket bölgesinde üçüncü çığ riskine karşı, patlama ile suni çığ oluşturulacağı bildirildi. Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’da olaya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamalarda acı bilançoyu açıkladı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 6.2.2020 12:08 ABONE OL
Van Bahçesaray Yolu son dakika haberi: Van’da çığ felaketinde son durum! Bakan Koca acı tabloyu açıkladı

Van'ın Bahçesaray yolunda yaşanan çığ faciasının ardından gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Hatırlanacağı üzere önceki gün Van'da bir minibüsün üstüne çığ düşmüş ve 5 kişi hayatını kaybetmişti. Kazada kayıp olan 2 kişiyi bulmak için giden arama kurtarma ekiplerinin üstünde bir kez daha çığ düşmesi ile birlikte 33 kişi hayatını kaybetti. Peş peşe yaşanan bu facianın ardından vatandaşlar çığ felaketi ile ilgili son durumu merak ediyor, son dakika gelişmelerini takip ediyorlar. Toplamda 38 vatandaşımız hayatını kaybederken, 75 kişi ise yaralandı. Öte yandan felaket bölgesinde üçüncü çığ riskine karşı, patlama ile suni çığ oluşturulacağı belirtildi.

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Van Bahçesaray Yolu son dakika haberi: Van’da çığ felaketinde son durum! Bakan Koca acı tabloyu açıkladı
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