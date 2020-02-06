Van'daki çığ felaketinden sevindirici haber! Çığ altından bir vatandaş böyle çıkartıldı

Van'ın Bahçesaray ilçesinde 5 kişinin öldüğü çığ felaketinin ardından başlatılan kurtarma çalışmalarını yürüten ekibin üzerine de çığ düşmüş, toplamda 41 can kaybı yaşamıştık.
Olay yerinde kar altındaki vatandaşlarımızı kurtarmak için ekipler seferber olmuş, yoğun çalışmalar yürütülmüştü.
Çığ altından sağ çıkartılan vatandaşın o anları | Video
ELLERİYLE KAZIYARAK ÇIKARDILAR
Çalışmalar sırasında kar altından canlı kurtarılan bir vatandaşımızın, kurtarılma anlarının görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde, kurtarma çalışmalarını yürüten ekiplerin yoğun çabaları görülürken, o anlardaki panik aliyle kar kütlelerini elleriyle kazıyarak yaralıyı çıkarma çabaları da kameralara yansıdı.