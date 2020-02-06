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Yarın ve 'de mi? 7 Şubat Cuma Mersin ve Adana raporu!

Soğuk ve sert kış aylarını yaşadığımız şu dönemde en merak edilen konulardan bir tanesi herkesin kendi ilinde oluşan sağanak ya da kar yağışı sebebi ile okulların tatil edilip edilmeyeceği bilgisi oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük olarak raporunu yayınlarken ve illeri için de sağanak yağış uyarısı yapıldı. Bugün akşam saatlerinden itibaren gece saatlerine kadar Mersin ve Adana'da etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağış sebebi ile vatandaşlar arama motorlarında "Yarın Adana ve Mersin'de mi?" sorusunun yanıtını arıyorlar. Buna göre; 7 Şubat Cuma Mersin ve Adana'da olacak? Valilik'ten açıklama geldi mi? İşte tüm bilgiler!

Giriş Tarihi: 6.2.2020 19:58 Güncelleme Tarihi: 6.2.2020 19:58 ABONE OL
Yarın Adana ve Mersin'de okullar tatil mi? 7 Şubat Cuma Mersin ve Adana hava durumu raporu!

Ülke genelinde etkili olan sert hava koşulları vatandaşların çeşitli araştırmalar yapmasına sebebiyet veriyor. Bunlardan bir tanesi de herkesin kendi ilindeki okulların tatil olup olmayacağı konusu olmaktadır. Özellikle Doğu Anadolu ve iç kesimlerdeki sert hava koşulları vatandaşların zorlanmasına sebep olurken günlük işlerinde yapılamayacak hale gelmesine neden oldu. hayatı olumsuz etkilerken ve 'da bu gece saatlerinden itibaren meydana gelecek sağanak yağışın oldukça etkili olacağı söyleniyor. Vatandaşların dikkatli olmaları gerekirken valilik konu ile ilgili açıklama yaptı mı? 7 Şubat Cuma Mersin ve Adana'da mi? Yarın Adana ve Mersin'de olacak? Valilik açıklama yaptı mı?

İşte detaylar!

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Yarın Adana ve Mersin'de okullar tatil mi? 7 Şubat Cuma Mersin ve Adana hava durumu raporu!
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