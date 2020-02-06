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Yarın 'ta mi? 7 Şubat Yarın hangi illerde okullar tatil edildi? Valiliklerden gelen açıklamalar...

Dün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken vatandaşlar 7 Şubat yarın 'ta mi sorusuna yanıt aramaya başladı. Ülkenin neredeyse dört bir yanına Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika kar yağışı uyarılarının ardından özellikle ulaşımda yaşanan aksaklıklar nedeniyle eğitime bir günlük ara veriliyor. Bu nedenle kar yağışının etkili olduğu illerde konuyla ilgili araştırmalar yapılıyor. Peki, Sivas'ta yarın okullar ? İşte 7 Şubat 2020 kar tatili olan iller ve valiliklerden gelen son dakika açıklamaları…

Giriş Tarihi: 6.2.2020 17:49 ABONE OL
Yarın Sivas'ta okullar tatil mi? 7 Şubat Yarın hangi illerde okullar tatil edildi? Valiliklerden gelen açıklamalar...

Yarın 'ta mi şeklindeki sorular internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Ülkenin birçok ilinde kar yağışını etkisini göstermesiyle ulaşımda yaşanan problemler illerde eğitimlere bir günlük ara verilmesine neden olurken yağışların olduğu illerde yaşayan vatandaşlar akşam saatlerinden itibaren bir sonraki gün için araştırmalarına başlıyor. Valilikler tarafından ise genel olarak akşam saatlerinde kar tatili açıklamaları peş peşe geliyor. Peki, Yarın Sivas'ta okullar ? Yarın hangi illerde okullar tatil edildi? İşte tüm detaylar…

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Yarın Sivas'ta okullar tatil mi? 7 Şubat Yarın hangi illerde okullar tatil edildi? Valiliklerden gelen açıklamalar...
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