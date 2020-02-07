2020 kısa ve uzun anlamlı en güzel resimli Cuma mesajları! Yeni Cuma mesajları ile sevdiklerinizin yüzünde tebessüm olun…

Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde en güzel, en anlamlı 2020 resimli Cuma mesajlarını bulabilirsiniz. Bu Cuma aynı zamanda Şubat ayının da ilk cuması olacak, geçtiğimiz haftalarda Elazığ'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremle sarsılırken bu ay da önce Van'daki çığ felaketi daha sonra da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasıyla sarsıldık. Ülke olarak her zaman güçlü olmalı vatanın selametine kastı olanları sevindirmemek için birlik olmalıyız. Küslükleri bir kenara bırakıp sevdiklerinizin yüzünde tebessüm olun, en güzel resimli Cuma mesajları ve görselleri burada!

İŞTE 2020 EN GÜZEL VE EN YENİ CUMA MESAJLARI

SAĞANAK SAĞANAK RAHMET YAĞSIN YUVANIZA HER GÜN RESÜLULLAH GİRSİN YUVANIZA MELEKLER AMİN DESİN DUALARINIZA HAYIRLI CUMALAR!

ALLAH'IM BU MÜBAREK GÜNÜN YÜZÜ SUYU HÜRMETİNE GÜNAHLARIMIZI BAĞIŞLA BİZLERİ KAPINDAN KOVMA DERTLİLERİMİZE DEVA HASTALARIMIZA ŞİFA BORÇLU OLANLARA KOLAYLIK SAĞLA, SABRIMIZI ARTTIR SEVDİKLERİMİZİ BİZE BAĞIŞLA... HAYIRLI CUMALAR