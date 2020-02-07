Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Isparta'da korkunç olay! 3 kardeş, evde çıkan yangında öldü

'da korkunç olay! 3 kardeş, evde çıkan yangında öldü

'da çıkan 3 kardeşin ölümüne neden oldu. Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bir kerpiç evde çıkan yangında, 3 kardeş yaşamını yitirdi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 7.2.2020 10:44 Güncelleme Tarihi: 7.2.2020 11:05 ABONE OL
Isparta'da korkunç olay! 3 kardeş, evde çıkan yangında öldü

Yalvaç ilçesinin Salur Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Altınbaş ve eşi, sabah saatlerinde hayvanlara bakmak için eşiyle birlikte evden çıktı. Bir süre sonra kerpiç evde yangın çıktı. Bu sırada evde uyuyan çiftin çocukları Hanım, Tuğçe ve Faruk Altınbaş, alevlerin arasında kaldı. Komşuların ihbarı üzerine adrese Yalvaç Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi.

Gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Evde yapılan incelemede, 3 kardeşin cansız bedenleri bulundu. Kardeşlerin cenazesi, otopsi için Yalvaç Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Tamamen yanan kerpiç ev, yanındaki binalara zarar vermemesi için iş makinesiyle yıkıldı.

İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

Mersin’in yüksek kesimleri sele teslim oldu! Köprüler yıkıldı, dükkanları su bastı...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Isparta'da korkunç olay! 3 kardeş, evde çıkan yangında öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN