3 kardeş, kerpiç evde çıkan yangında can verdi... Kahreden detaylar ortaya çıktı

Yalvaç'ın Salur Mahallesi'nde yaşayan Cemile- Süleyman Altınbaş çifti, saat 08.30 sıralarında, hayvanlara bakmak için evden çıktı. Bir süre sonra Altınbaş ailesinin kerpiç evinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bu sırada çiftin evdeki akrabaları, alevler her yeri sararken, kendilerini dışarı attı. Çiftin evde uyuyan çocukları Hanım, Tuğçe ve Faruk Altınbaş ise alevlerin arasında kaldı. Mahalle sakinlerinin ihbarıyla belirtilen adrese, Yalvaç Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Ekipler, eve girince 3 kardeşin cansız bedeniyle karşılaştı. Altınbaş kardeşlerin cansız bedenleri, otopsi için Yalvaç Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Tamamen yanan kerpiç ev, yandaki binalara tehlike oluşturmaması için iş makinesiyle yıkıldı. Yangının, elektrik aksamındaki kısa devre nedeniyle çıktığı sanılıyor.

ÇOCUKLARIN ANNESİ: ELLERİM BOMBOŞ KALDI

Çocukların yengesi Şerife Altınbaş, yangında dumandan etkilendiği için kaldırıldığı Yalvaç Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Odasındayken, aniden ses duyduğunu anlatan Altınbaş, "Sesin ne olduğunu anlamak için odadan çıktığımda her yeri alevlerin sardığını gördüm. Hemen çocukların yattığı odaya yöneldim. Alevlerden giremedim. Ben ve eşim Mehmet, camdan kendimizi dışarı attık. Çocuklar pencerenin önündeki kanepeyi çekseler, camı açıp, atlayabilecekti. Yangını söndürmek için gelen itfaiyenin merdiveni yoktu. Camı açamadılar. O cam açılsa kurtulacaktı yavrular" dedi.

Aynı hastanede gözlem altına alınan anne Cemile Altınbaş ise "Ellerim bomboş kaldı. Ben yavrularımı nasıl kara toprağa vereceğim? Allah'ım bu nasıl bir acı, ben nasıl dayanırım?" diyerek, gözyaşı döktü.

'MERDİVENLİ ARAÇ YOKTU' İDDİASINA YANIT

Öte yandan Salur Mahallesi sakinleri, itfaiye araçlarının merdivenli olanıyla yangına müdahale edilse çocukların pencereden kurtarılma ihtimali olabileceğini öne sürdü. Merdiven olmadığı için çocuklara ulaşılamadığı iddia edildi.

Yalvaç Belediyesi İtfaiye Müdürü Murtaza Aksu da mahallelinin merdivenli araç olmadığı yönündeki iddiasının doğru olmadığını belirterek, "112'den ihbar düştüğü andan itibaren 3 dakikada olay yerine ulaştık. İtfaiye erlerimiz odaya girdikleri sırada, 3 çocuğu hareketsiz yatar halde buldu. Tüm itfaiye araçlarımız merdivenlidir; ancak biz olay yerine vardığımızda binanın her yanını alevler kaplamıştı. Yangının çıkış nedeni ev yıkılınca tespit edilemedi. Bu konuyla ilgili net bir açıklama yapmak mümkün değil" dedi.

