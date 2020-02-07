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'dan kan donduran son dakika haberi: Baba kızını öldürdü! Polisi arayınca...

Başkent'ten dehşet verici bir son dakika haberi geldi. 'nın Çubuk ilçesinde yaşanan , 'nin gündemine oturdu. Ajansların geçtiği habere göre baba, lise öğrencisi kızını silahla öldürdü. Polis merkezi, önceki gece 155 hattına gelen bir çağrı üzerine harekete geçti. Merkezi arayan bir şahıs, kızını öldürdüğünü söyledi. Olaydan kısa bir süre sonra başlatılan soruşturma sonunda dehşet verici olayın detayları ortaya çıktı ve polisler zanlının evine geldi. Kızını öldüren baba, tek tek cinayetini nasıl işlediğini anlattı ve polisleri cesedi attığı yere götürdü. İşte kan donduran son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 7.2.2020 09:31 Güncelleme Tarihi: 7.2.2020 09:39 ABONE OL
Ankara'dan kan donduran son dakika haberi: Baba kızını öldürdü! Polisi arayınca...

'dan gelen son dakika haberi 'nin gündemine otururken, sosyal medyada da en çok konuşulan konular arasında girdi. Gece yarısı 155 çağrı merkezine, şüpheli bir çağrı geldi. Gelen çağrıda bir şahıs 'Kızımı öldürdüm' diyerek kendini ihbar etti. Harekete geçen polis ekipleri, zanlının evine giderek olayın aslını öğrenmek istedi. zanlısı baba, olayı polis ekiplerine anlattı. Ekiplerin bir kısmı, liseli kızın cesedinin taşındığı minibüste incelemek yaparken, diğer ekipler de zanlının cesedi bıraktığı bölgeye gitti. Olay yerine ulaştıklarında kan donduran manzara ile karşılaştılar.

'BİR TANE KAFASINDA BİR TANE BELİNDE'

Cesedi inceleyen polisler, kızın belinde ve başında mermi izleri olduğunu ve iki kurşunlar öldürüldüğünü tespit etti. İşte Türkiye'nin konuştuğu cinayet olayının detayları...

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Ankara'dan kan donduran son dakika haberi: Baba kızını öldürdü! Polisi arayınca...
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