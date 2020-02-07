Ankara'dan kan donduran son dakika haberi: Baba kızını öldürdü! Polisi arayınca...

Ankara'dan gelen son dakika haberi Türkiye'nin gündemine otururken, sosyal medyada da en çok konuşulan konular arasında girdi. Gece yarısı 155 çağrı merkezine, şüpheli bir çağrı geldi. Gelen çağrıda bir şahıs 'Kızımı öldürdüm' diyerek kendini ihbar etti. Harekete geçen polis ekipleri, zanlının evine giderek olayın aslını öğrenmek istedi. Cinayet zanlısı baba, olayı polis ekiplerine anlattı. Ekiplerin bir kısmı, liseli kızın cesedinin taşındığı minibüste incelemek yaparken, diğer ekipler de zanlının cesedi bıraktığı bölgeye gitti. Olay yerine ulaştıklarında kan donduran manzara ile karşılaştılar.

'BİR TANE KAFASINDA BİR TANE BELİNDE'

Cesedi inceleyen polisler, kızın belinde ve başında mermi izleri olduğunu ve iki kurşunlar öldürüldüğünü tespit etti. İşte Türkiye'nin konuştuğu cinayet olayının detayları...