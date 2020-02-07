Atık malzemelerden kolay ve şık tasarımlar 2020: Atık malzemeler ile neler yapılabilir?

Atık malzemelerden yapılan eşyalar ve tasarımlar ülkemizde yoğun rağbet görüyor. Bunun nedeni ise, yıllık kişi başı 23 milyon top çıkması ve bu çöplerin büyük bir kısmının geri dönüştürülebilir olmasından kaynaklanıyor. Özellikle ev hanımlarının ilgi gösterdiği atık malzemelerden yapılan kolay tasarımlar, evlerde süs için kullanılabileceği gibi dükkanlarda yapılıp da satılabiliyor. Saksı başta olmak üzere, boncuk ve düğmeler en çok tercih edilen atık malzemeleri değerlendirme fikirleri olarak öne çıkıyor.

ATIK MALZEMELERLE NELER YAPILABİLİR?

Pet şişeler, tuvalet kağıtları, ampuller, bitmiş cam içecek şişeleri... Bunların hemen hemen hepsi atık malzemelerdir. Bunların ortak özelliği ise, değerlendirildiği takdirde ortaya son derece şık ürünler çıkartabilecek olmasıdır. Kol düğmeleri, gömlek düğmeleri ve farklı boyutlardaki, renklerdeki düğmelerin kullanımı neticesinde kolye, bileklik ve küpe tasarımı yapılabilir. Sadece sağlam atık malzemelerin değil, kırılmış veya deforme olmuş malzemelerin diğer atıklarla birleştirilmesi ve güzel bir tasarım elde edilmesi son derece pratiktir.

GERİ DÖNÜŞÜM MALZEMELERİ İLE YAPILAN TASARIMLAR

Örneğin eski bir kaykay... Artık kullanılmıyor ve evin bir kenarına atılmış durumda. Son derece basit bir şekilde kaykaydan kitap rafı yapabilirsiniz. İzlemeniz gereken yol şu şekilde;

Kaykayı alın ve dengede durmasını sağlayacak şekilde ipler geçirebileceğiniz iki delik açın.

Bunlar kenara yakın merkezi denge noktaları olabilir.

Kalın ve sağlam bir ipi bu deliklerden geçirin ve duvara asın.

Peki, eski karyolanızdan kitaplık yapmak istemez misiniz? İşte, izlemeniz gereken yol;

Karyolanızın kenar tahtalarını çıkarın. Arasına tuğla gibi doğal destekler yerleştirerek dengede duracak şekilde raflar haline getirin. Bu rafları dilediğiniz çiçekler ile süsleyebileceğiniz gibi kitaplık olarak da kullanabilirsiniz.

ATIK MALZEMEMELERİ DEĞERLENDİRME ÖRNEKLERİ: KOLYE

Atık malzemeler arasında düğmelerin de bulunduğunu söylemiştik. Peki, düğmeden kolye tasarımı yapmak istemez misiniz? İşte, izlemeniz gereken adımlar;

İnce bir misina veya iplik yardımıyla kolye hazırlarken özellikle düğmelerin üst üste düşmesi yerine, sıralı hale gelmesini sağlayabilirsiniz.

Böylece her bir renk ayrı ayrı görünebileceği gibi, güzel görünümleri ve rengarenk görüntü, kıyafetlerinizle son derece şık duracaktır.

KOLAY GERİ DÖNÜŞÜM FİKİRLERİ: ÇİÇEK SAKSILARI YA DA MUMLUK

İple birbirine bağlanmış halde, güzel pet şişelerin yan bölgelerinden ipi geçirerek sıralı saksılar oluşturabilirsiniz. Tavana asabileceğiniz veya aydınlatmaların yan bölgelerinde yer almasını sağlayabileceğiniz saksı türlerinin oluşması için atık malzemeleri tercih edebilirsiniz.

Peki, kenarı kırılmış porselen fincanınız mı var? Sakın çöpe atmayın. Zira, bunu da değerlendirebilirsiniz. Bu fincanları mumluk olarak ya da minik çiçek saksıları olarak rahatlıkla kullanabilirsiniz. Aynı zamanda eskimiş tabaklarınızı da kenarları kırılmış bile olsa yeniden boyayabilir, çeşitli desenler ile süsleyerek duvarlarınızda yemek odasındaki büfede ya da çeşitli masa üzerlerinde dekorasyon malzemesi olarak kullanabilirsiniz.