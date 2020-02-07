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Haftanın 7 Şubat 2020 aktüel ürünleri bugün raflarda! kataloğu listesi burada

Meraklıları tarafından ilgiyle araştırılan, BİM 7 Şubat aktüel ürünleri bugün raflarda yerini aldı. İlgili tam liste, geçtiğimiz günlerde kurumun resmi sitesi üzerinden vatandaşların erişimine açılmıştı. Haftanın kataloğunda indirimli teknoloji fırsatları öne çıkarken, ev&mutfak ekonomisi ürünleri de oldukça iddialı. Haftanın dikkat çekenleri ise hiç şüphesiz, LG K11 cep telefonu, Philips buharlı ütü ve CYCLONE elektrikli süpürge durumunda. İndirimden yararlanmak isteyen milyonlarca vatandaş da, 'Bu hafta BİM aktüel ürünleri kataloğu listesinde neler var?' sorusunun cevabını araştırıyor. Haberimizden, indirimli teknoloji ürünleri ile mutfak&ev ekonomisi fırsatlarını içeren BİM 7 Şubat 2020 aktüel ürünler kataloğu listesine ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 7.2.2020 09:58 Güncelleme Tarihi: 7.2.2020 09:59 ABONE OL
Haftanın BİM kataloğu 7 Şubat 2020 aktüel ürünleri bugün raflarda! BİM aktüel ürünler kataloğu listesi burada

Yeni hafta kapsamında 7 Şubat ürünler kataloğu yayınlandı. Her zaman olduğu gibi, bu haftaya ilişkin liste de kurumun resmi internet sitesi üzerinden geçtiğimiz günlerde vatandaşların erişimine açılmıştı. Bu noktada, fırsatlardan faydalanmak isteyen milyonlarca vatandaş 'Bu hafta aktüel ürünler listesinde neler var?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Haftanın listesinde oldukça cazip teknoloji indirimleri dikkat çekerken, mutfağını zenginleştirmek isteyenler de için imkân bulunuyor.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 7 ŞUBAT 2020

Haftanın BİM aktüel ürünleri listesinde öne çıkan ürünler ise hiç şüphesiz, LG K11 akıllı cep telefonu, Philips buharlı ütü ve Braun erkek bakım seti olarak olarak dikkatleri çekiyor. Katalogda son derece çeşitli mutfak ve ev ekonomisi ürünleri de bulunurken, kışlık giyim arayanlar için de fırsatlar var. Hemen aşağıdaki görsel aracılığıyla 7 Şubat Cuma BİM kataloğuna hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

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Haftanın BİM kataloğu 7 Şubat 2020 aktüel ürünleri bugün raflarda! BİM aktüel ürünler kataloğu listesi burada
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