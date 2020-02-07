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Bingöl- karayolu tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle karayolu ulaşıma kapatıldı, okullar tatildi edildi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 7.2.2020 08:33 Güncelleme Tarihi: 7.2.2020 08:34 ABONE OL
Bingöl- Erzurum karayolu tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı

Karlıova ilçesinde 1 haftadan beri aralıksız devam eden yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. İlçede kar esareti sürürken, Bingöl- Erzurum karayolu ulaşıma kapandı.

Bingöl Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada Erzurum'a giden araçların Karlıova ilçesinde tedbir amaçlı bekletileceği ifade edilerek, "Karlıova- Erzurum yolunun Erzurum bölgesi tarafı yoğun tipi nedeniyle araç trafiğine kapatılmıştır. Bundan dolayı Karlıova'dan Erzurum istikametine giden araçlar, tedbir amaçlı olarak Karlıova ilçemizde bekletilmektedir" denildi.

Öte yandan Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

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Bingöl- Erzurum karayolu tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı
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