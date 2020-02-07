Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Bir aydır kayıptı, gömüldüğü ortaya çıktı

Bir aydır kayıptı, gömüldüğü ortaya çıktı

'un Boyabat ilçesinde bir ay önce kaybolan kadının tüfekle vurularak öldürüldüğü anlaşıldı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 7.2.2020 10:39 Güncelleme Tarihi: 7.2.2020 11:02 ABONE OL
Bir aydır kayıptı, gömüldüğü ortaya çıktı

Edinilen bilgiye göre, olayla ilgili soruşturmayı yürüten jandarma, 28 gün önce arkadaşını tüfekle öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Hüseyin K.'nin, bir aydır arama çalışmaları süren kayıp Sevil Arslan ile irtibatını tespit etti.

Cumhuriyet savcısının ifadesini aldığı Hüseyin K, kadını tüfekle vurduğunu, cesedi de Kayabagazı köyü kırsalına gömdüğünü söyledi. Hüseyin K.'nin ifadesi üzerine bölgede inceleme yapan ekipler, Arslan'ın toprağa gömülü cesedine ulaştı.

Arslan'n cenazesi, incelemenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Son dakika: Mezarlıktaki 'tecavüz girişimi davasında' flaş gelişme!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bir aydır kayıptı, gömüldüğü ortaya çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN