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Bugün ? İl il mübarek (İstanbul’da Cuma namaz saat kaçta?)

İslam alemi için son derece önemli olan mübarek Cuma gününe kavuşmanın gururunu yaşıyoruz. Çalışan vatandaşlar sorusunun cevabını sabahın erken saatlerinden itibaren araştırmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı il il cuma namazı saatlerini paylaştı, ülkemizde en çok insanın yaşadığı İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Konya, Eskişehir, Gaziantep gibi şehirlerimizde yaşayan müminler Cuma namazı saat kaçta sorusunun cevabını araştırıyor. Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde 81 ilimizde de Cuma namazının saat kaçta olduğunu öğrenebilirsiniz…

Giriş Tarihi: 7.2.2020 08:06 ABONE OL
Bugün Cuma namazı kaçta? İl il mübarek Cuma namazı saatleri İstanbul’da Cuma namaz saat kaçta?

Müslüman dünyası açısından oldukça önemli olan Cuma günü bereket ve mutluluk demektir. Cuma günleri camiler dolar, eller semaya yükselir. Gençler arasında cumaya gidecekler kafalarında soru işareti bırakmamak için Cuma namazı nasıl kılınır, sorusunun cevabını araştırır ayrıca İstanbul'da sorusu da bu mübarek gün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alır. Nüfus popülasyonu bakımından en kalabalık şehrimiz olan İstanbul'un dışında başkent Ankara, İzmir, Konya, Adana, Bursa, Gaziantep, Tunceli, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Elazığ, Malatya, Tekirdağ gibi illerimizin tamamının Cuma namazı saatlerini haberimizden inceleyebilirsiniz.

İSTANBUL'DA CUMA NAMAZI KAÇTA? İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ…

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Bugün Cuma namazı kaçta? İl il mübarek Cuma namazı saatleri (İstanbul’da Cuma namaz saat kaçta?)
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