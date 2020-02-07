Bugün Cuma namazı kaçta? İl il mübarek Cuma namazı saatleri (İstanbul’da Cuma namaz saat kaçta?)

Müslüman dünyası açısından oldukça önemli olan Cuma günü bereket ve mutluluk demektir. Cuma günleri camiler dolar, eller semaya yükselir. Gençler arasında cumaya gidecekler kafalarında soru işareti bırakmamak için Cuma namazı nasıl kılınır, sorusunun cevabını araştırır ayrıca İstanbul'da Cuma namazı kaçta sorusu da bu mübarek gün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alır. Nüfus popülasyonu bakımından en kalabalık şehrimiz olan İstanbul'un dışında başkent Ankara, İzmir, Konya, Adana, Bursa, Gaziantep, Tunceli, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Elazığ, Malatya, Tekirdağ gibi illerimizin tamamının Cuma namazı saatlerini haberimizden inceleyebilirsiniz.