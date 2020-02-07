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? İzmir, Ankara ve İstanbul il il burada!

Mübarek Cuma gününe gelmenin mutluluğunu ve coşkusunu yaşadığımız bu özel günde camileri dolduracak olan müminler ‘?’ sorusunun yanıtını araştırıyor. Yine bu özel ve anlamlı günde eller semaya yükselecek, camiler dolup taşacak ve ibadetler yapılacak. Bu günü önemli kılan etkenlerden biri namaz ibadetinin yerine getirilmesidir. illere göre değişiklik göstermesinden dolayı Müslümanlar oturdukları yerlerdeki namaz vakitlerini merak ediyor. Sabah.com.tr olarak biz de İzmir, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere il il Cuma namazı saatlerine haberimizin içerisinde yer verdik. Cuma namazı saatleri burada!

Giriş Tarihi: 7.2.2020 11:40 ABONE OL
Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İzmir, Ankara ve İstanbul il il Cuma namazı saatleri burada!

Cuma gününü yaşamanın mutluluğu ve huzuru içimize kadar dolmuşken, camileri doldurup taşıracak vatandaşlar arama motoru üzerinden 'Cuma namazı saat kaçta kılınacak?' sorusunun yanıtını araştırıyor. Bunun başlıca sebebi ise, illere göre namaz vakitlerinin değişkenlik göstermesidir. Namaz vakitlerini kaçırmamak ve kafalardaki soru işaretini gidermek için 'İstanbul Cuma namazı vakti ve il il namaz vakitleri' günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Sabah.com.tr olarak biz de haberimizin içerisinde 'Cuma namazı saat kaçta kılınacak? ve İzmir, Ankara ve İstanbul il il Cuma namazı saatleri' yer verdik…

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK? İZMİR, ANKARA VE İSTANBUL İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ

İstanbul'un dışında başkent Ankara, İzmir, Konya, Adana, Bursa, Gaziantep, Tunceli, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Elazığ, Malatya, Tekirdağ gibi illerimizin tamamının Cuma namazı saatlerini haberimizden inceleyebilirsiniz.

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Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İzmir, Ankara ve İstanbul il il Cuma namazı saatleri burada!
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