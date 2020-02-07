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’de kız çocukları çete kurdu, kan donduran görüntüler ortaya çıktı

’de 3 genç kızın çocuk yaştaki iki kız çocuğunu sokak ortasında tekme ve yumruklarla dövdüğü görüntüler, izleyenleri dehşete düşürdü. Genç kızların, çocukları saçlarından yerlerde sürükleyip, kafalarına tekme atıkları anlar işkence sahnelerini aratmadı. Görüntüleri izleyip kızının acımazsız dayak yediğini gören çocuklardan birinin babası ise polise giderek şikayetçi oldu.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 7.2.2020 11:49 Güncelleme Tarihi: 7.2.2020 12:01 ABONE OL
Denizli’de kız çocukları çete kurdu, kan donduran görüntüler ortaya çıktı

Dehşet verici olay Pamukkale ilçesinde yaşandı. Geçtiğimiz hafta 12 yaşındaki S.S. isimli ortaokul 8. sınıf öğrencisi, oyun parkında tanımadığı 3 genç kız tarafından sebepsiz yere dayak yediğini öne sürerek babası F.S.'ye olayı anlattı. Bunun üzerine F.S., kızını da yanına alarak darp raporu alıp karakola giderek şikayetçi oldu. Olayın ardından baba kızını döven şahısların A.C., N.C. ve A.K. olduğunu öğrendi. Ardından genç kızların sosyal medya hesaplarını araştıran baba F.S., izlediği görüntüler karşısından dehşete düştü. Görüntülerde A.C. (16), N.C. (16) ve A.K. (17) isimli gençlerin kızı ile birlikte ismi henüz tespit edilemeyen ancak o da 13 yaşında olan bir başka kız çocuğunu daha acımasızca dövdüğünü gördü.

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Denizli’de kız çocukları çete kurdu, kan donduran görüntüler ortaya çıktı
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