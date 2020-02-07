Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Evine giren hırsıza caddede rastladı, yakalayarak polise teslim etti

Evine giren hırsıza caddede rastladı, yakalayarak polise teslim etti

’nin Keşan ilçesinde bir süre önce evine giren hırsıza cadde üzerinde denk gelen vatandaş, zanlıyı yakalanarak polise haber verdi. Polis tarafından yakalanan şahıs daha önceden de camiden musluk çaldığını itiraf etti.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 7.2.2020 10:41 Güncelleme Tarihi: 7.2.2020 11:00 ABONE OL
Evine giren hırsıza caddede rastladı, yakalayarak polise teslim etti

Olay Keşan'ın Yeni Mescit Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şahsın bir süre önce evinden televizyon çalınmış, hırsız ise kaçmıştı. Sonrasında evine giren kişinin E.G. isimli bir şahıs olduğu yönünde duyum alan mağdur, 5 Şubat 2020 akşamı Şehit Er Hakan Korkmaz Caddesi'nde yürüdüğü sırada söz konusu şüpheliye rastladı.

YAKALAYIP POLİSE TESLİM ETTİ

Yol ortasında hırsız ile karşılaşan mağdur, kendisini yakalayarak zaman kaybetmeden polis merkezini aradı. Durumu öğrenen Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerine gelerek şüpheliyi aldı. Söz konusu şahsın, mağdurun evine giren kişi olduğunu tespit eden ekipler, şüpheliyi polis merkezine getirdi.

Ayrıca suça sürüklenmiş çocuk olan E.G., Keşan'da daha önce gerçekleşen camiden musluk çalınması olayının da faili olduğunu itiraf etti.
Yalanan E.G. Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Evine giren hırsıza caddede rastladı, yakalayarak polise teslim etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN