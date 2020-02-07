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’dan SABAH’a ziyaret

Giriş Tarihi: 7.2.2020 ABONE OL
Haydar Ali Yıldız’dan SABAH’a ziyaret
Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız Sabah Gazetesi'ni ziyaret etti. Sabah Gazetesi Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Metin Yüksel ile gazete yöneticilerinin katıldığı buluşmada, Beyoğlu'nda yapılan çalışmalar hakkında sohbet gerçekleştirildi. Yıldız, Beyoğlu'ndaki tüm eğilimlerden vatandaşlarla birebir temaslarda bulunarak çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Haydar Ali Yıldız, İstanbul'un en önemli ilçelerinden biri olan Beyoğlu'nda tüm talepleri aynı hassasiyetle cevap vermeye gayret ettiklerini de ifade etti. SABAH
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Haydar Ali Yıldız’dan SABAH’a ziyaret
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