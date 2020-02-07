IKEA çalışma saatleri 2020: IKEA restoran saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

İlk olarak 1943 yılında kurulan ve günümüzde dünyanın en çok tercih edilen mobilya mağazalarından biri olmayı başaran IKEA, yine dünyanın çeşitli yerlerinde faaliyet gösteriyor. Mobilya sektöründe Türkiye'de de oldukça aktif bir rol oynayan marka, hem mağaza bölümü hem de restoran bölümü ile tüketicileri kendi bünyesine çekmeyi başarıyor. Bu noktada IKEA gidecek olan vatandaşlar arama motoru üzerinden 'IKEA çalışma (mesai) saatleri, hafta sonu açık mı ve IKEA öğle arası saatleri' gibi aratmalarda bulunuyor. Sabah.com.tr olarak haberimizin içerisinde bu sorulara yer vermekle birlikte, 'IKEA restoran çalışma saatleri ve bayram da açık mı?' sorusunun yanıtına haberimizin içerisinde yer verdik…

IKEA ÇALIŞMA SAATLERİ 2020 – İKEA SAAT KAÇTA AÇILIYOR KAÇTA KAPANIYOR?

Aralık 2016 itibariyle 48 ülkede 382 mağazaya sahip olduğu bilinen İKEA, ülkemizde de en çok tercih edilen mobilya mağazaları arasında yer alıyor. Hal böyleyken, gün içerisinde vatandaşlar 'IKEA çalışma saatleri, IKEA kaça kadar açık, kaçta kapanıyor?' sorularının yanıtlarını sıklıkla araştırıyor.

İKEA BAYRAMDA VE HAFTA SONU AÇIK MI?

Hem hafta sonu hem de bayramlarda hizmet veren mağaza aynı zamanda resmi tatillerde de faaliyet gösteriyor. Bu yönde, 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos ve 29 Ekim günleri ile Kurban ve Ramazan Bayramları'nda IKEA mağazalarını açık bulabilirsiniz.

İKEA SAAT KAÇTA AÇILIYOR KAÇTA KAPANIYOR?

Haftanın 7 günü hizmet veren mağaza sabah saat 10.00 ile 22.00 arasında hizmet vermektedir.

IKEA RESTORAN ÇALIŞMA SAATLERİ

Restoranlarda aynı mağaza gibi haftanın 7 günü hizmet vermektedir. Sabah saat 09.30'da açılan restoranlar 21.30'a kadar faaliyetini sürdürürken, çocuk oyun alanları ise 10.00 ile 21.00 arasında hizmet vermektedir.

IKEA İLETİŞİM ADRESLERİ

IKEA Çağrı Merkezi'ne, haftanın her günü 09:00-22:00 saatleri arasında 444 4 532 nolu telefondan ulaşabilirsiniz.

IKEA Türkiye Genel Müdürlüğü; Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No: 62 Ümraniye/İstanbul adresinde bulunmaktadır. IKEA Türkiye Genel Müdürlüğüne 0216 528 05 55 numaralı telefon veya 0 216 528 05 07 faks numarasıyla ulaşabilirsiniz.

İKEA NE ZAMAN KURULDU?

İsveç kökenli bir mobilya mağazası olan IKEA ilk olarak 1943 yılında Ingvar Kamprad tarafından kurulmuştur. 2005'te 20'den fazla mağazasını hizmete açan markanın Aralık 2016 itibariyle 48 ülkede 392 mağazası bulunmaktadır.

Her IKEA mağazasının içinde bir restoran ve çıkış kafesi bulunmaktadır. Restoran kısmında İsveç mutfağında tüketilen yemekler ağırlıklı olup pek çok farklı menü yer almaktadır. En çok bilinen yemek ise İsveç köftesidir. İçerisindeki İsveç Gıda Marketi'nde genellikle İsveç kökenli yiyecekler ve içecekler satılmaktadır. Bunlar arasında dondurulmuş somon ve İsveç Köftesi, İsveç'e özel soslar ve tatlılar bulunmaktadır.