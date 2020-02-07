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İngiliz istihbarat subayının eşi 3 ay sonra o evde

Karaköy'de ölü bulunan İngiliz eski istihbarat subayı 'in yaklaşık 3 ay sonra olay yerine geldi. Ofisteki özel eşyaları alan oldukça üzgün olduğu görüldü.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 7.2.2020 11:58 Güncelleme Tarihi: 7.2.2020 12:20 ABONE OL
İngiliz istihbarat subayının eşi 3 ay sonra o evde

Karaköy'de oturduğu evin sokağında 11 Kasım'da ölü bulunan İngiliz eski istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in İsveç vatandaşı eşi Emma Hedvig Christina Winber'e olaydan sonra yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu. Adli Tıp raporunun çıkmasının ardından Winber'in yasağı kaldırıldı. Eşinin cenazesine katılan Emma Hedvig Christina Winber İstanbul'a döndü.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Winber dün özel eşyalarını almak için yaklaşık 3 ay sonra Karaköy'deki ofise geldi. Genç kadının ofiste gözyaşlarını tutamadığı öğrenildi. Ofisten çıkan Winber'in oldukça üzgün olduğu görüldü. Emma Hedvig Christina Winber eşyaların büyük bölümünü nakliye aracına yükletirsen kişisel eşyalarını ise bavuluyla götürdü.

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İngiliz istihbarat subayının eşi 3 ay sonra o evde
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