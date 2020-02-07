Kompresör ile yaralamaya 4 buçuk yıl istendi

Selendi'de, geçen yıl 7 Ekim'de motosikletinin lastiği patlayan Hikmet Y., sanayi sitesinde lastikçi olan arkadaşı Engin K.'nin (16) yanına gitti. Yaklaşık üç buçuk saat boyunca dükkanda kalan Hikmet Y. ve Engin K.'nin yanına Nurullah K. (15) geldi. Bu sırada iddiaya göre 3 arkadaş arasında şakalaşma başladı. İki genç, Hikmet Y.'yi yere yatırdı ve belden aşağısını soydu. Bu sırada Hikmet Y. üzerindeki tozları temizlemeye çalışırken, arkadaşı Engin K., kompresör cihazı ile hava basarak bu tozları temizlemeyi önerdi.