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ile yaralamaya 4 buçuk yıl istendi

Manisa'nın Selendi ilçesinde, Hikmet Y.'ye (17) makatından ile hava veren ve iç organları şişince gencin üzerine basarak havayı çıkarmaya çalışan Engin K.'ye, 'kasten yaralama' suçundan 4 buçuk yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Duruşmada, Engin K., olay günü şakalaştıklarını öne sürdü. Hikmet Y. ise Engin K.'nin kendisini 'Yemekten zehirlendim de, benim başımı yakma' dediğini söyledi. Duruşma ertelendi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 7.2.2020 09:20 Güncelleme Tarihi: 7.2.2020 09:37 ABONE OL
Kompresör ile yaralamaya 4 buçuk yıl istendi

Selendi'de, geçen yıl 7 Ekim'de motosikletinin lastiği patlayan Hikmet Y., sanayi sitesinde lastikçi olan arkadaşı Engin K.'nin (16) yanına gitti. Yaklaşık üç buçuk saat boyunca dükkanda kalan Hikmet Y. ve Engin K.'nin yanına Nurullah K. (15) geldi. Bu sırada iddiaya göre 3 arkadaş arasında şakalaşma başladı. İki genç, Hikmet Y.'yi yere yatırdı ve belden aşağısını soydu. Bu sırada Hikmet Y. üzerindeki tozları temizlemeye çalışırken, arkadaşı Engin K., cihazı ile hava basarak bu tozları temizlemeyi önerdi.

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Kompresör ile yaralamaya 4 buçuk yıl istendi
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