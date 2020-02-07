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Genel Müdürlüğü’nden kar yağışı uyarısı geldi! Bugün nasıl olacak? İstanbul'a ne zaman kar yağacak?

Genel Müdürlüğü günlerdir İstanbul ve Türkiye genelinde yağacak olan şiddetli kar ile ilgili uyarılarda bulunuyordu. Dün öğle saatlerinden sonra yurt genelinde kar yağışları etkisini gösterirken, özellikle İstanbul’da aralıklarla karla karışık yağmur ve kar yağışı görüldü. MGM, asıl uyarılarını bugün için yaparken, sıcaklıklarda ciddi azalmalar olacağını ve kar yağışlarının yurdun büyük bir kısmında etkili olacağını belirtti. Peki, İstanbul’da kar ne zaman başlayacak? Gün içerisinde beklediği ve sıcaklık değerlerini açıklayan Meteoroloji, İstanbul'da beklenen kar yağışı konusunda saat verdi. Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Çanakkale ve Manisa dışında kalan bütün bölgelerimizin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Haberimizin içerisinden 5 günlük hava durumu raporuna, İstanbul için kar yağışı uyarısına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 7.2.2020 08:04 ABONE OL
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden son dakika kar yağışı uyarısı geldi! Bugün hava durumu nasıl olacak? İstanbul'a ne zaman kar yağacak?

Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden yayınladığı rapora göre, İstanbul'da bugün de etkili olması beklenen kar yağışı ile ilgili saat verildi. MGM'nin günlerdir yaptığı uyarıların ardından vatandaşlar 'İstanbul'a kar ne zaman yağacak?' sorusunun yanıtını araştırıyordu. Dün öğle saatlerinden sonra İstanbul'da kar yağışları etkisini göstermişti. Kurum, Doğu Karadeniz, Sakarya, Düzce ve daha pek çok ilin bulunduğu yerlerde kar kalınlıklarının 20 cm üzeri olacağını belirtirken, ayrıca, 'Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.' açıklamasını yaptı. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak, saati belli oldu mu? İşte haberinin ayrıntıları…

METEOROLOJİ İSTANBUL VE TÜM YURT İÇİN UYARDI! ÇOK KUVVETLİ OLACAK

Haberimizin içerisinden MGM'nin yaptığı açıklamaları, 5 günlük tahminini, kar yağışı uyarısını ve son dakika gelişmelerini bulabilirsiniz…

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden son dakika kar yağışı uyarısı geldi! Bugün hava durumu nasıl olacak? İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
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