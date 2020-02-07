Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden son dakika kar yağışı uyarısı geldi! Bugün hava durumu nasıl olacak? İstanbul'a ne zaman kar yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden yayınladığı rapora göre, İstanbul'da bugün de etkili olması beklenen kar yağışı ile ilgili saat verildi. MGM'nin günlerdir yaptığı uyarıların ardından vatandaşlar 'İstanbul'a kar ne zaman yağacak?' sorusunun yanıtını araştırıyordu. Dün öğle saatlerinden sonra İstanbul'da kar yağışları etkisini göstermişti. Kurum, Doğu Karadeniz, Sakarya, Düzce ve daha pek çok ilin bulunduğu yerlerde kar kalınlıklarının 20 cm üzeri olacağını belirtirken, ayrıca, 'Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.' açıklamasını yaptı. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak, saati belli oldu mu? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

METEOROLOJİ İSTANBUL VE TÜM YURT İÇİN UYARDI! ÇOK KUVVETLİ OLACAK

Haberimizin içerisinden MGM'nin yaptığı açıklamaları, 5 günlük hava durumu tahminini, kar yağışı uyarısını ve son dakika gelişmelerini bulabilirsiniz…