O ülkeden gelen son dakika haberi şoke etti! Evlilik hayali kurduğu sevgilisi sapık çıktı!

Korkunç olay İskoçya'da meydana geldi. Dört yıllık sevgili olan Nicole Rorison ve erkek arkadaşı James Brown ikilisi arasında güvene dayalı bir ilişki bulunuyordu. Öyle ki çift uzun süren birlikteliğinden sonra aynı evi de paylaşmaya başladılar. Her şey bu noktadan sonra başladı. Erkek arkadaşı ile ilgili hiçbir anormal bir şey sezmeyen genç kadın, o gerçekle karşılaşınca şoke oldu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

EVLİLİK HAYALİ KURUYORDU! HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI

Dört yıllık sevgili olan Nicole Rorison ve erkek arkadaşı James Brown ikilisi arasında güvene dayalı bir ilişki bulunuyordu. Öyle ki çift uzun süren birlikteliğinden sonra aynı evi de paylaşmaya başladılar. Her şey bu noktadan sonra başladı.