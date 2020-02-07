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O ülkeden gelen haberi şoke etti! Evlilik hayali kurduğu sevgilisi sapık çıktı!

’da Nicola Rorison isimli bir kadının başına gelen olaylar zinciri ülke ajansları tarafından olarak geçildi. Dört yıl önce tanıştığı sevgilisi ile güvene ve aşka dayalı bir ilişki kurduğunu düşünen kadın o gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı. Evlenme hayali kuran çift aynı evi yaşamaya başladı. Ta ki o gerçek ile karşılaşıncaya kadar… İşte son dakika haberinin ayrıntıları!

Giriş Tarihi: 7.2.2020 08:54 ABONE OL
O ülkeden gelen son dakika haberi şoke etti! Evlilik hayali kurduğu sevgilisi sapık çıktı!

Korkunç olay 'da meydana geldi. Dört yıllık sevgili olan Nicole Rorison ve erkek arkadaşı James Brown ikilisi arasında güvene dayalı bir ilişki bulunuyordu. Öyle ki çift uzun süren birlikteliğinden sonra aynı evi de paylaşmaya başladılar. Her şey bu noktadan sonra başladı. Erkek arkadaşı ile ilgili hiçbir anormal bir şey sezmeyen genç kadın, o gerçekle karşılaşınca şoke oldu. İşte haberinin ayrıntıları…

EVLİLİK HAYALİ KURUYORDU! HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI

Dört yıllık sevgili olan Nicole Rorison ve erkek arkadaşı James Brown ikilisi arasında güvene dayalı bir ilişki bulunuyordu. Öyle ki çift uzun süren birlikteliğinden sonra aynı evi de paylaşmaya başladılar. Her şey bu noktadan sonra başladı.

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O ülkeden gelen son dakika haberi şoke etti! Evlilik hayali kurduğu sevgilisi sapık çıktı!
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