Otomobil tramvay durağına daldı: 2 yaralı

Kaza, saat 20.30 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Yeşilırmak Caddesi üzerindeki tramvay durağında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ali Y. (33) idaresindeki 16 ZY 320 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak tramvay durağında bekleyen bir kişiye çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Sağlık ekipleri tarafından yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sürücü Mehmet Ali Y. ve durakta tramvay bekleyen yolcu ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazası sonucu trafikte ve tramvay seferlerinde aksamalar meydana geldi. Kazananın meydana geldiği tramvay durağında ise yan yatmış şekilde duran otomobil çekici ile kaldırıldı.