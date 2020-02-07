Otomobilini çalan kişiyi öldürdü

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde iş adamı Ömer Er, otomobilini akrabası İsmail A.'ya emanet verdi. Bursa'ya doğru otomobille yola çıkan İsmail A., yolda otostop çeken Mustafa Alınç (17) ve yanındaki arkadaşını otomobile alarak yola devam etti. Yolda alkol aldığı iddia edilen İsmail A. Alınç'ın kullanmasını istedi. Alınç ise İsmail A. henüz otomobile binmeden gaza basarak kaçtı. Otomobilinin çalındığını öğrenen Ömer Er, hemen 155'e ihbarda bulundu. Er daha sonra yanına amcasının oğlu Yunus Er'i de alarak Bursa'ya gitti. Karacabey ilçesindeki trafik kontrol noktasında görev yapan polisler otomobili fark etti ve durdurmak istedi. Ancak polisin dur ihtarına uymayan sürücü, Bursa kent merkezine doğru gitti.Er, Keles İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde polis olan kuzeni Halil İbrahim Er'i de telefonla arayarak kendisine yardımcı olmasını istedi. Ömer Er, iki kuzeniyle birlikte yaptığı araştırmada aracın Geçit Mahallesi'ndeki bir zeytinlik alanda dolaştığını öğrendi. Ömer Er ve iki kuzeni, bölgeye hakim bir tepeye çıkıp, 2 gün boyunca bekledi. Aracı çalan Alınç dün Geçit Mahallesi'nde zeytinlik alana girdi. Otomobilinin kendisine doğru geldiğini gören Ömer Er, belindeki tabancayı çıkarıp, polis kuzeni ile otomobili çapraz ateşe tuttu. Silahlardan çıkan mermilerden biri Alınç'ın göğsüne isabet etti. Alınç'ın kontrolünden çıkan otomobil, zeytin ağacına çarparak durabildi. Er ve kuzenleri, olay yerine geldikleri otomobili bırakarak kaçtı.Alınç ölürken, 12 boş kovan bulundu. Olayla ilgili Ömer Er ve iki kuzeni gözaltına alındı. Alınç'ın otomobili birlikte gasbettiği B.A.Ü. (17) gözaltına alınarak Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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