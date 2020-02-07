Son Dakika Haberi: Canan Karatay'dan Corona virüsü ile ilgili dikkat çeken açıklama! ‘Corona virüsü…’

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde çıkan ve daha sonra tüm Çin'e yayılan corona virüsü kısa sürede pek çok ülkede görülmeye başlandı. Gelen son bilgilere göre ölü sayısı 600'ün üstüne çıkarken, 30 binin üzerinde hastanın da virüse yakalandığı belirtiliyor. Her geçen gün yayılan salgın ile ilgili dünya üzerindeki tedirginlik devam ederken, hastalığın tedavi edilmesi için bilim adamlarının çalışmaları devam ediyor. Sosyal medyada salgının hayvanlardan bulaştığı iddiaları ortaya atılırken, konuyla ilgili uzmanlardan da kesin bir açıklama gelmedi. Öte yandan ölümcül salgın koronavirüs ile ilgili iç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'dan son dakika açıklaması geldi. Karatay'ın viral bir enfeksiyon olan yeni tip corona virüsü ile ilgili yaptığı açıklama yine gündem oldu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

CORONA VİRÜSÜ İLE İLGİLİ CANAN KARATAY'DAN AÇIKLAMA 'KORONA DİYE ÇIKARDILAR AMA…'

İç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, viral bir enfeksiyon olan yeni tip koronavirüsü ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu...