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cinayetinde son dakika haberi: Babası kızını öldürmüştü... Polisteki ifadesi ortaya çıktı!

’da dün akşam yaşanan ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. 17 yaşındaki , babası tarafından vahşice katledildi. Sosyal medyada da gündem olan haberle ilgili korkunç detaylar ortaya çıktı. İlk olarak, kızı Şeyma Yıldız’ı belinden ve başından iki mermi ile öldüren baba Harun Yıldız’ın, cesedi minibüsü ile ıssız bir yol kenarına taşıdığı ve oraya attığı bildirilmişti. Sonrasında, katil zanlısının polis merkezinde verdiği ifadede, kızını öldürme sebebini de söyledi. Şeyma Yıldız cinayeti ile ilgili son dakika gelişmeleri haberimizde yer alıyor…

Giriş Tarihi: 7.2.2020 15:50 Güncelleme Tarihi: 7.2.2020 15:56 ABONE OL
Şeyma Yıldız cinayetinde son dakika haberi: Babası kızını öldürmüştü... Polisteki ifadesi ortaya çıktı!

cinayeti ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Dün akşam saatlerinde kızı Şeyma Yıldız'ı silahla öldüren ve cesedini gizlice ıssız bir yol kenarına bırakan Harun Yıldız, polise ifade verdi. işlendikten sonra yol kenarında 17 yaşındaki Şeyma Yıldız'ın cansız bedenini gören sürücüler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri ve sağlık ekipleri olay yerine geldiğinde, kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Katil zanlısı baba ise polis merkezine giderek teslim oldu. Polis merkezinde verdiği ifadede, kızını neden ve nasıl öldürdüğünü anlattı. İşte babanın verdiği kan donduran ifadenin detayları…

KENDİSİ TESLİM OLDU, OLAYIN AYRINTILARINI POLİSE ANLATTI

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde Harun Yıldız (51), erkek arkadaşı olduğunu öğrendiği lise öğrencisi kızı Şeyma Yıldız'ı (17) tabanca ile ateş ederek öldürdü. Harun Yıldız, olayın ardından polise teslim oldu.

İşte katil babanın verdiği ifadeye ilişkin detaylar...

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Şeyma Yıldız cinayetinde son dakika haberi: Babası kızını öldürmüştü... Polisteki ifadesi ortaya çıktı!
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