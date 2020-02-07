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cinayetine ilişkin gelişmesi! "Erkek arkadaş" iddiası yalan mıydı?

Vahşice öldürülen cinayeti ile ilgili gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Erkek arkadaşı olduğu gerekçesiyle babası tarafından öldürülen lise öğrencisinin ölümü ile ilgili ismini vermek istemeyen en yakın arkadaşı söylenildiği üzere olan erkek arkadaş iddialarını yalandı. ""Lise boyunca hiç ayrılmadık, Şeyma benden çekinmezdi ve her şeyini anlatabilirdi. Şu ana kadar hiç erkek arkadaşı olmadı" diyen Şeyma'nın yakın arkadaşının iddiları şaşırtan türdendi. İki el ateş edilerek öldürülen Şeyma Yıldız cinayeti ile ilgili son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 8.2.2020 02:16 Güncelleme Tarihi: 8.2.2020 02:17 ABONE OL
Şeyma Yıldız cinayetine ilişkin son dakika gelişmesi! Erkek arkadaş iddiası yalan mıydı?

Erkek arkadaşı olduğu gerekçesi ile öldürülen cinayetine ilişkin haberleri gelmeye devam ediyor. Baba Harun Yıldız, erkek arkadaşı olduğunu öğrendiği kızıyla Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki evlerinde tartıştı ve kızını kendisine ait ticari araçla Kargın Mahallesi'ne götürdü. Araçta kızıyla tartışmaya devam ettikten sonra bu tartışma büyüdü ve baba ruhsatlı tabancasıyla kızını vurdu. Baba suçunu itiraf ettikten sonra tutuklansa da Şeyma Yıldız cinayetine ilişkin son dakika detayları gelmeye devam ediyor. Genç kızın en yakın arkadaşı Şeyma'nın erkek arkadaşı olmadığını belirtirken konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. İsmini vermek istemeyen en yakın arkadaş "Şeyma'nın hiç sevgilisi olmadı!" dedi.

ŞEYMA'NIN HİÇ SEVGİLİSİ OLMADI!

Vahşice öldürülen Şeyma Yıldız cinayetine ilişkin en yakın arkadaşı son dakika açıklamalarında bulundu. Söylenildiği üzere "erkek arkadaş" iddialarını yalanlarken baba suçunu itiraf etti ve tutuklandı.

İşte son dakika haberlerinin detayları!

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Şeyma Yıldız cinayetine ilişkin son dakika gelişmesi! "Erkek arkadaş" iddiası yalan mıydı?
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