Şeyma Yıldız cinayetine ilişkin son dakika gelişmesi! "Erkek arkadaş" iddiası yalan mıydı?

Erkek arkadaşı olduğu gerekçesi ile öldürülen Şeyma Yıldız cinayetine ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Baba Harun Yıldız, erkek arkadaşı olduğunu öğrendiği kızıyla Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki evlerinde tartıştı ve kızını kendisine ait ticari araçla Kargın Mahallesi'ne götürdü. Araçta kızıyla tartışmaya devam ettikten sonra bu tartışma büyüdü ve baba ruhsatlı tabancasıyla kızını vurdu. Baba suçunu itiraf ettikten sonra tutuklansa da Şeyma Yıldız cinayetine ilişkin son dakika detayları gelmeye devam ediyor. Genç kızın en yakın arkadaşı Şeyma'nın erkek arkadaşı olmadığını belirtirken konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. İsmini vermek istemeyen en yakın arkadaş "Şeyma'nın hiç sevgilisi olmadı!" dedi.

ŞEYMA'NIN HİÇ SEVGİLİSİ OLMADI!

Vahşice öldürülen Şeyma Yıldız cinayetine ilişkin en yakın arkadaşı son dakika açıklamalarında bulundu. Söylenildiği üzere "erkek arkadaş" iddialarını yalanlarken baba suçunu itiraf etti ve tutuklandı.

İşte son dakika haberlerinin detayları!