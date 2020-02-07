SGK, kanser hastasına akıllı ilacı 'tedbiren' ödeyecek



Bursa'da oturan ve uzun süredir akciğer kanseri tedavisi gören Vahip Aslan, 13 kür kemoterapi aldıktan sonra tümörde bir gerileme görmeyen doktorlar tarafından akıllı ilaç tedavisine yönlendirildi. Doktorlar, Aslan'a, 3 akıllı ilaçtan herhangi birini kullanması gerektiğini söyledi. Akıllı ilaçların Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ödemesi kapsamında olmadığını öğrenen işçi emeklisi Aslan da aylık kullanımı 40 bin lira olan ilacı alacak maddi durumu olmadığı için hukuk mücadelesi başlattı.

ANAYASANIN 'YAŞAM HAKKI' MADDESİNE VURGU YAPILDI

Vahip Aslan, avukatları Tuğşad Şerif Özdemirel ve Mehmet Cangül aracılığı ile ilaçları temin edebilmenin yollarını araştırmaya başladı. Araştırma sonucunda vücutta tahribat yapmayan, sadece kanserli hücrelere saldıran akıllı ilaçları, SGK'nın sadece hastanede yatan hastalar için ödediği, evinde tedavi görenlere ödeme yapmadığı belirlendi. Bunun üzerine avukatlar Tuğşad Şerif Özdemirel ile Mehmet Cangül aracılığıyla SGK'ya karşı Bursa 6'ncı İş Mahkemesi'ne açılan davada, Anayasa'daki 'Yaşam Hakkı', 'Eşitlik' ve 'Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Bir Devlettir' maddelerine dikkat çekildi. SGK'nın bu ilkelere aykırı hareket ettiğini belirten avukatlar Özdemirel ve Cangül, dilekçelerinde hiçbir kanser hastasının tedavi sürecinde özellikle de umut varken çaresiz bırakılmaması gerektiğine vurgu yaptı.

DAVA SONUÇLANANA KADAR İLAÇLARI ÜCRETSİZ ALACAK

Hastanın sağlık durumunun kötü olduğunu doktor raporlarıyla gören mahkeme heyeti, 3 hafta gibi kısa sürede davayı karara bağladı, SGK'nın bu ilaca 'tedbiren' ödeme yapmasına hükmetti. Yaşam hakkının kutsallığı, hastanın maddi durumu ve sosyal devlet ilkesini göz önünde bulunduran mahkeme, SGK'nın bu uygulamasının Anayasa'ya aykırılık teşkil ettiğine işaret ederek, dava sonuçlanana kadar hastanın ilaçlara ücretsiz ulaşmasının önünü açtı.

İLAÇ PARALARI DAVA KAYBEDİLİRSE FAİZİYLE GERİ ÖDENECEK

Aylık 40 bin lira ücreti olan ilaçları mahkeme kararıyla bu hafta eczanelerden temin edecek olan Vahip Aslan, böylelikle tedavisine başlayabilecek. Tedbiren verilen ara kararla sevinen kanser hastası Aslan, SGK'ya açtığı dava sonuçlanana kadar bu ilaçları ücretsiz almaya devam edecek. Davanın nihai olarak kazanılması durumunda SGK bu ilacı ya ödeme listesine alacak, ya da mahkemeye başvuran tüm hastaların 'tedbiren ödeme' talebine olumlu yanıt verecek. Emsal davanın kaybedilmesi durumunda ise hasta SGK'ya ilaç bedelini faiziyle iade edecek.

'İLAÇLAR İÇİN BİR YIL BAŞVURMADIĞIM YER KALMADI'

Hastalık sürecini anlatan Vahip Aslan, "2017'nin Nisan ayında hastaneye gittim. Her şey orda belli oldu. Akciğer kanseri tespiti konuldu ve 'acil ameliyat gerekiyor' denildi. Ameliyat da oldum üç seneden beri ama kemoterapi için hastaneye gidip geliyorum. Kemoterapi ilaçlarını devlet karşılıyor fakat bu ilaçları devlet karşılamıyor. Bunlar akıllı ilaç diye bir ilaçmış, hastalığı durduruyor nokta atışı yani hastalığı durduruyor, büyütmüyor. Bana bu ilaçları doktorum önerdi tabi ki bunun test sonuçları var pozitif çıkarsa alabiliyorsun. Benim test sonuçlarım negatif çıksaydı alamazdım ama pozitif çıktı. Doktor bana 'Senin ilaçların bunlar, temin edebilirsen bunları sana vereceğiz' dedi. Bir seneden beri baş vurmadığımız yer kalmadı. Maddi durumum yok. ilaçları temin edemedim. Belediyeye başvurdum, olmadı kaymakamlığa başvurdum olmadı" dedi.

'BEN YOL GÖSTERİCİ OLDUM'

Bir akrabasının tavsiyesiyle hukuk sürecini başlattığını belirten Aslan, "İlaçlar için İşçi Mahkemesi'ne başvurduk. Şartları söylediler, tanıdık avukatla görüştüm. Avukata durumu izah ettik ve sonrasında gereken davayı da açtık. Mahkeme bana ilaçların verilmesi yönünde karar açıkladı. İlaçlarımı almak istiyorum, hasta olan herkes kullansın. Daha pahalı ilaçlar var devletin parasını karşıladığı, bundan daha pahalısı var ödediği. Herkes sağlığına kavuşsun, herkesin faydalanmasını isterim. Ben bir yol gösterici oldum" ifadelerini kullandı.

'TEDBİR KARARI, DAVAYI KAZANMAMIZ İÇİN UMUT OLDU'

Hastanın dava sürecini anlatan avukat Mehmet Cangül, "Müvekkilimiz akciğer kanseri tedavisiyle kemoterapi tedavisine başlıyor. Hasta kemoterapiden fayda göremeyince doktor tarafından ilaç tedavisi öneriliyor. Akıllı ilaçların bu süreçte hastalarda olumlu sonuçlar verdiğini öğrendik. Müvekkilimize de bu ilaçlar öneriliyor ama eczaneden ilaçları almak istediğinde SGK'nın ödeme listesinde olmadığı tespit ediliyor. Bu ilaçlar bizim müvekkilimizin son şansıydı. SGK'nın bu ilaçları karşılamaması hastayı adeta ölümle yüz yüze bırakıyor. Hasta bize geldiğinde yaşam hakkının her türlü kanuni düzenlemenin üstündedir mantığı ile dava açtık. Açtığımız davada Bursa 6'ncı İş Mahkemesi de bizimle aynı görüşü paylaştı. Mahkeme şimdilik tedbir kararı verdi. Ayrıca bu karar davayı kazanacağımıza da umut oldu" dedi.

'KARAR, DİĞER İLAÇ BEKLEYEN KANSER HASTALARINA UMUT OLDU'

Müvekkilin reçetedeki ilaçlarının SGK'nın ödenecek ilaçlar listesinde olmadığını belirten avukat Tuğşad Şerif Özdemirel, "Hastamızın durumunun aciliyeti vardı. Bu unsurda biz öncelikle uzman bir onkologdan ilaçların faydalı olduğuna dair bir rapor alarak işe başladık. Onun akabinde müvekkilin tedavi evrakları, bunun yanında müvekkilin maddi durumunun bu ilaçları karşılamadığına dair evrakları toplayarak SGK'nın müvekkilin ilaçlarını ödememe iptaline dair bir dava açtık. Akciğer kanseri hastalığı artık ilerlemiş seviyede; ilaçları acilen temin edilebilmesi amacıyla davayla beraber ihtiyadi tedbir kararında bulunduk. Mahkemede emsal bir karar vererek müvekkilin bu ilaçları dava boyunca SGK'dan ücretsiz temin edilmesine karar verdi. Bu kararın emsal olduğunu düşünüyoruz. Çünkü duyduğumuz kadarıyla bildiğimiz kadarıyla bir çok kanser hastası ilaç bekliyor. Onlara bir umut ışığı olduğunu düşünüyoruz. Öncelikle müvekkile bununla beraber diğer ilaç bekleyen hastalara bir umut ışığı olduğumuzu düşünüyoruz. Bu açıdan çok mutluyuz manevi tatmin duygusuna sahibiz. Davamız sadece bizim müvekkilimiz ile alakalı, genele hitap eden bir dava değil bu aşamada sadece bizim müvekkilimizin ilaçlarının teminine karar verildi. Fakat; bu dava emsal gösterilerek yine ilaç bekleyen kanser hastaları davalarını açarsa en azından bu ilaçların bedeli ödenecek ilaçlar listesine alınmasının yolunu açmış olduk. Biz açıkçası bu açıdan önemli olduğunu düşünüyoruz" diyerek davanın, kanser hastası olan diğer hastalar için de önemli olduğunu söyledi.

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