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Son dakika: Depremzedelere yardım bahanesiyle provokasyon yapmıştı! O kişi 'lı çıktı

'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde yardım bahanesiyle bir kamyonetten atılan ve olumsuz görüntü oluşturan provokasyonla ilgili Valilik, terör örgütü /'dan kaydı bulunan bir şahsın gözaltına alındığını açıkladı.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 7.2.2020 22:06 ABONE OL
Son dakika: Depremzedelere yardım bahanesiyle provokasyon yapmıştı! O kişi PKK'lı çıktı

Elazığ'daki deprem sonrası getirdikleri yardım malzemelerini gelişigüzel halka dağıtan şüphelilerden biri gözaltına alındı.

Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, 28 Ocak saat 17.50'de Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Ehlibeyt Cemevi'ne 23 EU 946 plakalı kamyonetle bir grup şahsın gelip, yardım malzemesi dağıtmak istediği bildirildi.

Ancak cemevi yetkililerince bu talebin kabul edilmediği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yardımların cemevi yetkilileri tarafından kabul edilmemesi üzerine şahıslar, kamyonetteki kolileri ve kıyafetleri cemevinin yakınındaki sokakta bulunan insanlara fırlatarak, gelişigüzel şekilde rastgele dağıtarak olay yerinden ayrılmışlardır.

Kamuoyuna da yansıyan bu yardım dağıtımı görüntüleri üzerine İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan araştırma neticesinde, bahse konu yardım dağıtımını yapanlardan, PKK/KCK terör örgütü kaydı bulunan A.D. gözaltına alınmıştır."

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Son dakika: Depremzedelere yardım bahanesiyle provokasyon yapmıştı! O kişi PKK'lı çıktı
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