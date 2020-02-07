Son dakika: Erzincan, Burdur ve Denizli’de okullar tatil mi? Valilik açıkladı!

Erzincan, Burdur ve Denizli'de okullar tatil mi sorusu valilikten gelen son dakika uyarısının ardından araştırılmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre bugün için kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Vatandaşların çatı uçması gibi felaketlerle karşılaşmamaları için dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısı yapıldı. Kamuoyuna sunulan bu açıklamanın ardından başkentte yaşayan vatandaşlar Erzincan, Burdur ve Denizli'de okullar tatil mi? Sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Erzincan, Burdur ve Denizli'de okullar tatil mi? İşte, Valilik son dakika açıklaması…