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Son dakika: , ve ’de ? açıkladı!

Son dakika haberine göre, Meteoroloji'nin hava durumu tahminlerinin ardından , ve ’de yoğun kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. Kar yağışının etkili olması ile beraber ''Erzincan, Burdur ve Denizli’de ?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Ülkemizin Doğu Anadolu Bölgesi’nde buzlanma ve don görülürken bazı bölgelerde de şiddetli rüzgar ve fırtına etkisini gösteriyor. Yurt geneli kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken milyonlarca öğrenci ve velilerin gözü Valilikten gelecek olan kar tatili haberine çevrildi. Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre bu geceden itibaren yurdun Doğu Anadolu Bölgesi’nde yoğun kar yağışı görülecek. Peki Erzincan, Burdur ve Denizli’de okullar tatil mi? açıkladı mı?

Giriş Tarihi: 7.2.2020 10:12 ABONE OL
Son dakika: Erzincan, Burdur ve Denizli’de okullar tatil mi? Valilik açıkladı!

, ve 'de sorusu valilikten gelen son dakika uyarısının ardından araştırılmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre bugün için kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Vatandaşların çatı uçması gibi felaketlerle karşılaşmamaları için dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısı yapıldı. Kamuoyuna sunulan bu açıklamanın ardından başkentte yaşayan vatandaşlar Erzincan, Burdur ve Denizli'de okullar tatil mi? Sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Erzincan, Burdur ve Denizli'de okullar tatil mi? İşte, son dakika açıklaması…

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Son dakika: Erzincan, Burdur ve Denizli’de okullar tatil mi? Valilik açıkladı!
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