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Son dakika haberi: ’de isyan ettiren olay! Çöpte bulunan bebeğin annesinin ifadesinde mide bulandıran detay…

’nin ilçesinden ajanslara düşen son dakika haberi duyanları şaşkına çevirdi. Keşan ilçesi Aşağı Zaferiye Mahallesi Yormaz Sokak'ta ikamet eden vatandaşlar elindeki sarı renkli çantayı sokaktaki çöp konteynerine bırakan kişiden şüphlenerek çöpün için bakmaya gitti. Konteynerin kapağını açan vatandaşlar gördükleri karşısında şoke oldu. Yeni doğmuş bir kız bebekle karşılaşan vatandaşlar derhal emniyet ekiplerine haber verdi. Yapılan araştırma sonucunda küçük bebeğin annesini bulunarak ifadesi alındı. 14 yaşındaki küçük kızın ifadesinde mide bulandıran detaylar bulunuyordu. İşte son dakika haberine ilişkin tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 7.2.2020 21:39 Güncelleme Tarihi: 7.2.2020 21:40 ABONE OL
Son dakika haberi: Edirne’de isyan ettiren olay! Çöpte bulunan bebeğin annesinin ifadesinde mide bulandıran detay…

'nin ilçesinden gelen son dakika haberi duyanları şoke ediyor. Keşan ilçesine bağlı Aşağı Zaferiye Mahallesi Yormaz Sokak'ta oturan mahalle sakinleri elinde sarı renkli çanta bulunan bir kişinin sokakta bulunan konteynere bir şey bıraktığını gördü. Durumdan şüphelenen vatandaşlar çöp konteynerini açtıklarında gördükleri karşısında şaşkına döndü. Çöpte buluna yeni doğmuş kız bebeğin annesinin yapılan araştırma sonucu bulunmasının ardından emniyette alına ifadesinde mide bulandıran detaylar ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin tüm detayları…

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Son dakika haberi: Edirne’de isyan ettiren olay! Çöpte bulunan bebeğin annesinin ifadesinde mide bulandıran detay…
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