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Son dakika haberi: Minareler devrildi çatılar uçtu! Fırtınanın bilançosu bu görüntülerle ortaya çıktı!

'de geçtiğimiz gün etkisini gösteren fırtına sonrası son dakika görüntüleri rüzgarın şiddetini gözler önüne serdi. Hayatı adeta felç eden bu olayda çatılar uçtu, ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi. Gelen bilgiye göre ise rüzgarın şiddeti 100 kilometre hıza ulaştı. Ekipler yaşanan çatı uçması gibi olaylarlardan tam 450 çağrı aldığını bildirirken 2 kişinin ise yaralandığı haberi geldi. Öğlen saatlerinde etkisini göstermeye başlayan şiddetli fırtına sonucunda ciddi maddi hasarlar meydana geldi. Ayrıca Tavas ilçesinde bir caminin minaresinin yıkıldığı da bildirildi. Ayrıca ajanslar tarafından geçen habere göre rüzgarın ardından dün akşam saatlerinde şehir kar yağışının etkisi altında kaldı ve eğitime bazı ilçelerde ara verildiği duyuruldu. Vatandaşlar "Denizli'de yarın ?" sorusuna yanıt ararken haberimizin içerisinden fırtına sonrası gelen son dakika görüntülerine ve Denizli'de yarın okullar tatil mi sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 7.2.2020 10:53 Güncelleme Tarihi: 7.2.2020 10:57 ABONE OL
Son dakika haberi: Minareler devrildi çatılar uçtu! Fırtınanın bilançosu bu görüntülerle ortaya çıktı!

İki gün önce yaşanan fırtınadan son dakika görüntüleri şehir hayatının nasıl felç olduğunu gözler önüne serdi. Hızının 100 kilometre hıza ulaştığı bilinen şiddetli rüzgar sonucunda camilerin minareleri hasar aldı, ağaçlar devrildi ve çatılar uçtu. Yaşanan bu hadise sonucu büyük oranda maddi hasarlar yaşandığı tespit edilirken ekipler 450 kişinin çatı uçması ile ilgili ihbarda bulunduğunu 2 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Dün akşam saatlerinde ise şiddetli fırtına yerini kar yağışının etkisine bıraktı. Üç ilçede bugün için eğitime ara verildiği duyuruldu. Bunun üzerine çoğu öğrenci ve veli yarın için "'de yarın ?" şeklindeki sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Denizli'de yaşanan fırtınadan geriye kalan son dakika görüntüleri ve okullardaki kar tatili ile ilgili tüm gelişmeleri takip edebileceğiniz haberimiz…

DENİZLİ'DE FIRTINA SONRASI BİLANÇO BU GÖRÜNTÜLERLE ORTAYA ÇIKTI!

Denizli'de öğle saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar, yaşamı olumsuz etkiliyor. Saatteki hızı 50 kilometreyi aşan şiddetli rüzgar dolayısıyla sokakta bulunanlar zor anlar yaşadı. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki 5 katlı bir iş merkezinden, rüzgar nedeniyle kopan cam parçaları, 2 kişinin başına düştü. 112 Acil Sağlık ekibince Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı.

DENİZLİ'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Denizli'de yaşanan hadise sonrasında eğitime bir günlük ara verilmesi ile vatandaşlar bir sonraki gün için de araştırmalara başladı. Ancak henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama mevcut değil. Haberimizinden tüm gelişmeleri takip edebilirsiniz...

İşte detaylar…

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Son dakika haberi: Minareler devrildi çatılar uçtu! Fırtınanın bilançosu bu görüntülerle ortaya çıktı!
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