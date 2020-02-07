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Son Dakika Haberi: ’daki İhsan Çapar ve sahte şeyh olayında flaş gelişme! İnsanları cinlerim var diyerek…

ATV ekranlarının reyting rekortmeni programı ile Tatlı Sert’te onlarca kişiyi milyonlarca lira dolandırdığı iddia edilen İhsan Çapar olayının üstüne gidilmeye devam edildi. Geçtiğimiz günlerde canlı yayına katılan Adile Yeşilgöz ve babası Mehmet Bey’in İhsan Çapar tarafından dolandırılma hikâyesi akıllara durgunluk vermişti. 25 yaşındaki Adile Yeşilgöz, sosyal medyadan tanıştığı İhsan Çapar ile evlenmeye kalktı. Adile Hanım ve babasını hedef aldığı söylenen İhsan isimli şahıs, nişanlanmaya geldiklerinde ‘Evinizden define çıkartacağız’ diyerek Adile Hanım ve babasının tüm birikimini alıyor. Canlı yayında İhsan Çapar isimli kişinin Adile Yeşilgöz ve Mehmet Bey’in haricinde onlarca kişiyi dolandırdığı ortaya çıktı. Dolandırılan sayılarca kişi Müge Anlı canlı yayınına akın ederken, İhsan Çapar, Mecit Çapar ve Suriyeli sahte şeyhin gözaltına alındığı bilgisi canlı yayında son dakika olarak geçti. İşte akıllara durgunluk veren olayın ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 7.2.2020 15:09 Güncelleme Tarihi: 7.2.2020 15:14 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Müge Anlı’daki İhsan Çapar ve sahte şeyh olayında flaş gelişme! İnsanları cinlerim var diyerek…

ATV ekranlarının reyting rekortmeni programı ile Tatlı Sert programında akıllara durgunluk veren İhsan Çapar olayının üstüne gidilmeye devam edildi! Adile Yeşilgöz ve babasını önce evlilik vaadiyle, daha sonra da evinizde define var, cinlerim var diyerek kandıran İhsan Çapar'ın Adile Hanım ve babasının dışında onlarca kişiyi daha dolandırdığı ortaya çıktı. Daha önce dolandırdığı onlarca kişi Müge Anlı ile Tatlı Sert programa akın ederken, İhsan Çapar sahte şeyh ve kardeşi Mecit Çapar'ın gözaltına alındığı bilgisi canlı yayında son dakika olarak geldi. Toplamda 7.5 milyon TL'lik vurgun yaptığı ortaya çıkan İhsan Çapar ve kardeşinin dolandırıcılık yöntemleri ise akıllara durgunluk verdi.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT'TE AKILLARA DURGUNLUK VEREN OLAY!

Müge Anlı ile Tatlı Sert'tin bugünkü bölümünde İhsan Çapar, Mecit Çapar ve sahte şeyhin olayının üstüne gidildi. Akıllara durgunluk veren ayrıntıların ortaya çıktığı canlı yayında Müge Anlı çileden çıktı. İşte ayrıntılar;

ADİLE YEŞİLGÖZ VE BABASI MEHMET BEY'İN PROGRAMA GELMESİ İLE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI!

Sosyal medyadan tanıştığı İhsan Çapar ile evlilik kararı alan Adile Yeşilgöz'ün başına ne geldiyse bu andan sonra geldi. Adile Yeşilgöz'ü istemeye İhsan Çapar sahte şeyh ve kardeşi Mecit Çapar ile geldi. Evinizde define var diyerek kandırdıkları Adile ve babasının tüm mal varlığına ellerinden alan abi kardeş ortalıktan kayboldular. Yöntemleri ise akıllara durgunluk verdi;

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Son Dakika Haberi: Müge Anlı’daki İhsan Çapar ve sahte şeyh olayında flaş gelişme! İnsanları cinlerim var diyerek…
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