Son Dakika Haberi: Müge Anlı’daki İhsan Çapar ve sahte şeyh olayında flaş gelişme! İnsanları cinlerim var diyerek…

ATV ekranlarının reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında akıllara durgunluk veren İhsan Çapar olayının üstüne gidilmeye devam edildi! Adile Yeşilgöz ve babasını önce evlilik vaadiyle, daha sonra da evinizde define var, cinlerim var diyerek kandıran İhsan Çapar'ın Adile Hanım ve babasının dışında onlarca kişiyi daha dolandırdığı ortaya çıktı. Daha önce dolandırdığı onlarca kişi Müge Anlı ile Tatlı Sert programa akın ederken, İhsan Çapar sahte şeyh ve kardeşi Mecit Çapar'ın gözaltına alındığı bilgisi canlı yayında son dakika olarak geldi. Toplamda 7.5 milyon TL'lik vurgun yaptığı ortaya çıkan İhsan Çapar ve kardeşinin dolandırıcılık yöntemleri ise akıllara durgunluk verdi.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT'TE AKILLARA DURGUNLUK VEREN OLAY!

Müge Anlı ile Tatlı Sert'tin bugünkü bölümünde İhsan Çapar, Mecit Çapar ve sahte şeyhin olayının üstüne gidildi. Akıllara durgunluk veren ayrıntıların ortaya çıktığı canlı yayında Müge Anlı çileden çıktı. İşte ayrıntılar;

ADİLE YEŞİLGÖZ VE BABASI MEHMET BEY'İN PROGRAMA GELMESİ İLE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI!

Sosyal medyadan tanıştığı İhsan Çapar ile evlilik kararı alan Adile Yeşilgöz'ün başına ne geldiyse bu andan sonra geldi. Adile Yeşilgöz'ü istemeye İhsan Çapar sahte şeyh ve kardeşi Mecit Çapar ile geldi. Evinizde define var diyerek kandırdıkları Adile ve babasının tüm mal varlığına ellerinden alan abi kardeş ortalıktan kayboldular. Yöntemleri ise akıllara durgunluk verdi;