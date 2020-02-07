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: Sağlık Bakanlığı önlemleri arttırdı! salgını için karar belli oldu!

salgını ile ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten korunmak için yollar arayan vatandaşlar konu ile alakalı araştırmalarını sürdürürken ülkemizde de ciddi önlemler alınıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Havalimanı'nda incelemelerde bulunurken yolcuların kontrol noktasına geldiklerinde alınan önlemler ortaya çıktı. ile kontrol edilmeye başlanan yolcuların corona virüs taşıyıp taşımadıkları bu yöntem ile ortaya çıkıyor. İşte ile ilgili alınan önlemlere yönelik son dakika açıklamaları!

Giriş Tarihi: 7.2.2020 23:02 Güncelleme Tarihi: 7.2.2020 23:02 ABONE OL
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı önlemleri arttırdı! Corona virüs salgını için karar belli oldu!

Dünyanın konuştuğu salgını ile ilgili haberleri vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görmeye başladı. Tüm dünyayı etkisi altına alan bu salgından korunmak için hem kişisel hem de toplumsal önlemler alınmaya devam ediyor. Ülkemizde de koronavirüsüne karşı ciddi önlemler ve tedbirler alınmaya başlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarına göre; tüm uluslararası uçuşların yolcuları ile kontrol edilmeye başlandı. Aynı zamanda Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürü İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Sorumlu Doktor Özlem Gündüz konu ile ilgili son dakika açıklamalarında bulundu.

İşte o açıklamalar!

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Son Dakika: Sağlık Bakanlığı önlemleri arttırdı! Corona virüs salgını için karar belli oldu!
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