Son Dakika: Sağlık Bakanlığı önlemleri arttırdı! Corona virüs salgını için karar belli oldu!

Dünyanın konuştuğu corona virüs salgını ile ilgili son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görmeye başladı. Tüm dünyayı etkisi altına alan bu salgından korunmak için hem kişisel hem de toplumsal önlemler alınmaya devam ediyor. Ülkemizde de koronavirüsüne karşı ciddi önlemler ve tedbirler alınmaya başlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarına göre; tüm uluslararası uçuşların yolcuları termal kamera ile kontrol edilmeye başlandı. Aynı zamanda Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürü İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Sorumlu Doktor Özlem Gündüz konu ile ilgili son dakika açıklamalarında bulundu.

İşte o açıklamalar!