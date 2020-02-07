SON DAKİKA: Sabiha Gökçen uçak kazasında hayatını kaybeden Zehra Bilgi Koçar toprağa verildi! Gözyaşları sel oldu!

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan uçak kazasının ardından hayatını kaybeden diş hekimi Zehra Bilgi Koçar bugün toprağa verildi. Cenazede gözyaşları sel olurken acılı annenin sözleri herkesin yüreğini burktu. Genç kadının yakınları helallik istenirken gözyaşlarına boğuldu. Edinilen son dakika bilgisine göre; genç kadının eşinin işinin çıkması nedeniyle İstanbul!a erken gelince uçak kazasından kurtulduğu ortaya çıkmıştı. Bugün toprağa verilen Zehra Bilgi Koçar'ın cenazesine ilişkin son dakika detayları haberimizde!
İşte ayrıntılar!