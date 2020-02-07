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: uçak kazasında hayatını kaybeden toprağa verildi! Gözyaşları sel oldu!

İstanbul Havalimanı'ndaki uçak kazasında hayatını kaybeden diş hekimi bugün toprağa verildi. Edinilen bilgisine göre; genç kadının annesi Zülfiye Bilgi, kızının tabutuna sarılıp ağladı. Eşinin işinin çıkması nedeniyle İstanbul'a erken gelince uçak kazasından kurtulduğu ortaya çıkmış ve acılı eş gözyaşlarına boğulmuştu. Pistten çıkarak üçe bölünen uçak kazasında ölen 3 yolcudan biri olan diş hekimi Zehra Bilgi Koşar'ın cenazesi memleketi 'ın Malkara ilçesine getirildi ve bugün öğlen saatlerinde toprağa verildi. Helallik alınırken gözyaşlarına boğulan genç kadının yakınları özellikle de annesi feryat etti. İşte Sabiha Gökçen uçak kazasında ölen Zehra Bilgi Koçar'In cenazesine ilişkin son dakika detayları!

Giriş Tarihi: 7.2.2020 19:10 Güncelleme Tarihi: 7.2.2020 19:12 ABONE OL
SON DAKİKA: Sabiha Gökçen uçak kazasında hayatını kaybeden Zehra Bilgi Koçar toprağa verildi! Gözyaşları sel oldu!

İstanbul Havalimanı'nda yaşanan uçak kazasının ardından hayatını kaybeden diş hekimi bugün toprağa verildi. Cenazede gözyaşları sel olurken acılı annenin sözleri herkesin yüreğini burktu. Genç kadının yakınları helallik istenirken gözyaşlarına boğuldu. Edinilen bilgisine göre; genç kadının eşinin işinin çıkması nedeniyle İstanbul!a erken gelince uçak kazasından kurtulduğu ortaya çıkmıştı. Bugün toprağa verilen Zehra Bilgi Koçar'ın cenazesine ilişkin son dakika detayları haberimizde!

İşte ayrıntılar!

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SON DAKİKA: Sabiha Gökçen uçak kazasında hayatını kaybeden Zehra Bilgi Koçar toprağa verildi! Gözyaşları sel oldu!
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