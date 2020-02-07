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| Uçak kazasından 3 dakika 40 saniye sonra kulenin sözleri frekansta yankılandı! Pilotlar cevap veremedi…

Zehra Bikgi Koçar, Alev Gençoğlu ve Songül Bozkurt'un ölümüyle sonuçlanan 'ndaki kazanın ardından bilgileri peş peşe geliyor. Çarşamba akşamı İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan kalkan Pegasus'a ait Boeing 737-800 tipi uçak saat 18:30'da iniş yaptığı Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda pistten çıkıp 50 metre sürüklendi. Bu kazanın ardından tüm yaralılar en yakın hastanelere kaldırılırken 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Uçağın pilotları ile kule arasındaki görüşmelerin ses kayıtları ortaya çıkarken, son dakika gelişmesine göre bu kez kule görevlisinin pilota ulaşma anonsları ortaya çıktı. Hava Trafik Kontrol Merkezi'nden pilotlara ulaşılmaya çalışıldı fakat pilotlar yaralı oldukları için bu çağrılara cevap veremedi.

Giriş Tarihi: 7.2.2020 07:31 Güncelleme Tarihi: 7.2.2020 07:33 ABONE OL
SON DAKİKA | Uçak kazasından 3 dakika 40 saniye sonra kulenin sözleri frekansta yankılandı! Pilotlar cevap veremedi…

Pegasus Havayollarına ait uçak 'nda pistten çıkıp kaza yaptıktan 3 dakika 40 saniye sonra Hava Trafik Kontrol Merkezi'nden pilotlar ile iletişime geçmek için çağrılar yapılıyor fakat mürettebat yaralı olduğu için bu çağrıların hiçbirine yanıt veremiyor. O anlarda yaşananlar ve frekanslarda yankılanan söylemler şu şekilde;

Kule: "Pegasus 87R ifadelerim alınıyor mu?

Kule: 87R Gökçen? Kule: Konuşan Gökçen ground, duyuyor musunuz beni?

Kule: Pegasus 87R?

Kule:Pegasus 87R?

Başka bir uçağın pilotu: 87R, sizi arıyor efendim Gökçen...

Öte yandan kazanın ardından iki pilot hakkında 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan soruşturma açıldı. Pilotlardan kan örneği alınacak, cep telefonları incelenecek.

Canlı yayında simülasyonla uygulandı! Pegasus uçağı pistten nasıl çıktı? | Video

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SON DAKİKA | Uçak kazasından 3 dakika 40 saniye sonra kulenin sözleri frekansta yankılandı! Pilotlar cevap veremedi…
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