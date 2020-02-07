SON DAKİKA | Uçak kazasından 3 dakika 40 saniye sonra kulenin sözleri frekansta yankılandı! Pilotlar cevap veremedi…

Pegasus Havayollarına ait uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkıp kaza yaptıktan 3 dakika 40 saniye sonra Hava Trafik Kontrol Merkezi'nden pilotlar ile iletişime geçmek için çağrılar yapılıyor fakat mürettebat yaralı olduğu için bu çağrıların hiçbirine yanıt veremiyor. O anlarda yaşananlar ve frekanslarda yankılanan söylemler şu şekilde;

Kule: "Pegasus 87R ifadelerim alınıyor mu?

Kule: 87R Gökçen? Kule: Konuşan Gökçen ground, duyuyor musunuz beni?

Kule: Pegasus 87R?

Kule:Pegasus 87R?

Başka bir uçağın pilotu: 87R, sizi arıyor efendim Gökçen...

Öte yandan kazanın ardından iki pilot hakkında 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan soruşturma açıldı. Pilotlardan kan örneği alınacak, cep telefonları incelenecek.

Canlı yayında simülasyonla uygulandı! Pegasus uçağı pistten nasıl çıktı? | Video